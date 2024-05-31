Кто из водителей имеет право проехать перекресток в такой ситуации: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения при выполнении поворота на перекрестке. Это происходит, в частности, из-за игнорирования движений регулировщика.

Водитель какого автомобиля имеет право проехать перекресток в таком случае? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

В примере приведен регулируемый перекресток, поскольку установлен светофор. Также в задаче присутствует регулировщик, стоящий с обеими руками, вытянутыми в стороны.

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Согласно ПДД, руки вытянуты в стороны, опущены, или правая рука согнута перед грудью – с левой и правой сторон разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам – прямо и справа. Со стороны груди и спины, как в этом случае, движение всех транспортных средств запрещено.

Соответственно, водитель красного автомобиля не имеет права проехать перекресток. В свою очередь водитель желтого автомобиля поворачивает в направлении зеленой стрелки в дополнительной секции светофора.

Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и являются обязательными для выполнения. Ведь водитель желтого автомобиля также не имеет права проехать перекресток.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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