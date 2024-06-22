Кто из трех водителей первым проедет этот перекресток: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время пересечения перекрестков. В частности, так происходит из-за игнорирования преимущества движения.

В какой очередности водители проедут данный перекресток? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

В примере приведено сечение проезжих частей, которое не регулируется ни сигналами светофора, ни сигналами регулятора. Поэтому водители должны проехать этот перекресток согласно ПДД.

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Перед синим автомобилем установлен знак 2.1 "Дать дорогу". Водитель должен дать дорогу транспортным средствам, подъезжающим к перекрестку по главной дороге.

В таком случае водитель синего авто проедет последним, поскольку находится на второстепенной дороге. В свою очередь автобус и белый автомобиль едут по главным дорогам.

На равнозначных дорогах водитель должен уступить транспортным средствам, приближающимся справа. Поэтому первым проедет перекресток водитель автобуса, а после него – водитель белого авто, и только тогда – синий автомобиль.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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