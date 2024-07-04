Крошечные спасатели: исследователи показали, как муравьи проводят ампутации раненым товарищам (видео)

Муравьи известны своей численностью среди насекомых на Земле. Ученые ранее наблюдали, как эти существа помогают друг другу исцелять травмы, но недавнее исследование выявило дополнительные невероятные способности: муравьи, похоже, осуществляют критически важные ранее не фиксировавшиеся ампутации.

The Guardian отмечает, что группа исследователей из Университета Лозанны установила, что это, возможно, первый известный случай, когда животные, кроме людей, прибегают к ампутации конечностей своих сородичей для предотвращения распространения инфекций.

Исследование под руководством доктора Эрика Франко показало, что насекомые могут интуитивно настраивать свои методы лечения в зависимости от типа и места повреждения. Ученые пришли к выводу, что муравьи обладают способностями к определенному уровню медицинской диагностики и адаптивному лечению, что способствует выживанию их пострадавших товарищей.

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В ходе эксперимента, флоридским муравьям-плотникам (Camponotus floridanus) были нанесены порезы на правой задней ноге, после чего исследователи наблюдали за поведением других муравьев в колонии в течение одной недели. Выявлено, что у 13 из 19 особей с повреждениями бедра или бедренной кости была произведена ампутация их колонийными собратьями. Ампутация происходила в районе вертлюга, являющегося точкой соединения с тазовой костью.

Наблюдения показали, что муравьи сначала облизывали раны, а затем постепенно переходили к использованию своего ротового аппарата для обработки поврежденной ноги, пока не доходили до вертлюга. После этого они начинали повторно кусать поврежденную конечность, пока она полностью не отделялась. Однако, в случае 9 муравьёв с травмами голени, ампутация не была зафиксирована. В то же время их колонийные собратья только обеспечивали уход за ранами путем облизывания.

В новом исследовании ученые обнаружили, что муравьи с ранами, инфицированными бактериями, имеют более высокий риск смертности по сравнению с неинфицированными ранами. Однако когда таких муравьев возвращали в колонию или проводили ампутацию поврежденных конечностей, их шансы на выживание значительно возрастали. Интересно, что ампутация была эффективна только при травмах бедра, а не других частях тела.

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Первоначально причина, почему ампутация помогала именно при повреждениях бедра, была неясна. Однако дальнейшие исследования показали, что бедренные раны мешали нормальному функционированию системы циркуляции жидкости, похожей на кровь, в кладках. Инфекции голени быстро распространялись по телу, что делало ампутацию менее эффективной для улучшения шансов на выживание.

Исследователи также отметили, что большинство травм муравьёв возникают во время конфликтов с другими колониями. Несмотря на это, помощь раненым особям кажется полезной, поскольку около 10-11% муравьев, выходящих на охоту или за едой, возвращаются с травмами.

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