Комфортабельные поездки автобусом на дальние расстояния: маленькие уловки от опытных путешественников

Сегодня украинцы путешествуют по миру довольно часто. Вынужденная мера, но от этого не легче. Проводить в автобусах по несколько суток может оказаться ужасающим сном. Некуда деть ноги, короткие остановки, отсутствие туалетов в автобусах – все это может превратиться в длинный список не подготовленного, и мало знающего путешественника. Иногда обстоятельства изменить сложно, а вот повысить свой комфорт и облегчить путешествие полегче.

Как сделать свое путешествие немного приятнее рассказал турагент Александра Панамарчук украинским СМИ.

"До войны я ездила в автобусный тур в 2005 году из Львова в Прагу. Впечатлений от "комфорта" хватило надолго. Но сейчас из Украины перелетов нет, поездом не везде доберешься, поэтому выбирать не приходится – либо автобус, либо никак", – отмечает. Александра.

Хотели бы путешествовать на автобусе 50-70 лет назад?. Источник: Источник: Nubia Navarro (nubikini)/Pexels Хотели бы путешествовать на автобусе 50-70 лет назад?. Источник: Источник: Nubia Navarro (nubikini)/Pexels

За последние 10 лет уровень комфортабельности повысился путем установки туалетов в автобусах, планшетов с развлечениями для каждого пассажира, чай и кофе могут входить в стоимость билета. По словам турагента, это не исправило отечных ног и боль в спине.

Однако Александра Панамарчук рассказала, как можно сделать свою поездку более комфортной самостоятельно, для этого нужно учесть несколько моментов:

Одежда должна быть максимально удобной. Тугие резинки на штанах и носках могут не только донимать. Узкие кофты, или слишком много одежды на теле, также усугубят ситуацию.

Обувь должна быть максимально комфортной и, по возможности, просторной. Если есть вариант взять домашние тапочки – будет супер.

Подушечка для путешествий, маска для сна, беруши (индивидуально) и широкий шарф, или теплая спортивная кофта пригодятся и сделают сон более спокойным.

Зарядные устройства и павербанк дадут возможность работать и развлекаться в телефоне на протяжении всей поездки.

Возьмите одну альтернативу телефону, чтобы немного переключиться во время длительного путешествия.

У вас должно быть достаточно перекусов на дорогу. Злаковые батончики, бутерброды, любимый напиток (вода лучше кофе) помогут не пошататься на голодный желудок.

Если ваше путешествие состоит из нескольких стран на одном рейсе, стоит иметь кредитную карту со снятыми ограничениями в настройках и хотя бы небольшой запас денег каждой из стран. Это поможет избежать форс мажоров и предоставит свободу действий.

Путешествуя рейсовыми автобусами будьте готовы к очень коротким остановкам каждые 4 часа. Остановка может длиться 10 – 15 минут и, если за это время всему автобусу приходится потратить время на туалет, еще и купить что-нибудь поесть, могут возникать конфликтные ситуации. Туристические автобусы обычно имеют запас для остановок 30 – 40 минут (на одну).

А что так можно было?. Источник: Источник: Elviss Railijs Bitāns/Pexels А что так можно было?. Источник: Источник: Elviss Railijs Bitāns/Pexels

Несколько лайфхаков от UAPortal:

Если поездка очень плохо отображается на ногах, которые не помещаются между сиденьями, предпочитайте места рядом с проходом или на втором этаже возле переднего стекла. Некоторые автобусы имеют места внутри с пропущенным рядом кресел впереди – это можно посмотреть на схеме автобуса при покупке билета.

Если страдает ваша спина, лучше иметь две подушечки, одну под голову, другую под спину.

Для повышения комфорта своего тела можно выкупать два места и уезжать как король.

Выбирайте автобусы повышенного комфорта для дальних путешествий. Убедитесь, что в автобусе есть туалет. Конечно на скорости в узкой туалете так себе, но все же лучше, чем без нее. Напитки в автомате также немного займут ваше время и могут сэкономить деньги. Кофе и чай на заправках может получиться дороже.

Старайтесь планировать заранее, как бы это сложно сейчас ни было. Да у вас будет больше шансов купить более комфортные места на нужный рейс. Билеты можно сдать в случае чего часто вернув полную стоимость.

Если вы закачаетесь или пьете часто конкретное лекарство, соберите аптечку раньше времени.

Путешествуйте комфортно, легко и чаще по приятным причинам. Приятного путешествия желает UAPortal.