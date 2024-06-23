Комфортабельные поездки автобусом на дальние расстояния: маленькие уловки от опытных путешественников
Сегодня украинцы путешествуют по миру довольно часто. Вынужденная мера, но от этого не легче. Проводить в автобусах по несколько суток может оказаться ужасающим сном. Некуда деть ноги, короткие остановки, отсутствие туалетов в автобусах – все это может превратиться в длинный список не подготовленного, и мало знающего путешественника. Иногда обстоятельства изменить сложно, а вот повысить свой комфорт и облегчить путешествие полегче.
Как сделать свое путешествие немного приятнее рассказал турагент Александра Панамарчук украинским СМИ.
"До войны я ездила в автобусный тур в 2005 году из Львова в Прагу. Впечатлений от "комфорта" хватило надолго. Но сейчас из Украины перелетов нет, поездом не везде доберешься, поэтому выбирать не приходится – либо автобус, либо никак", – отмечает. Александра.
За последние 10 лет уровень комфортабельности повысился путем установки туалетов в автобусах, планшетов с развлечениями для каждого пассажира, чай и кофе могут входить в стоимость билета. По словам турагента, это не исправило отечных ног и боль в спине.
Однако Александра Панамарчук рассказала, как можно сделать свою поездку более комфортной самостоятельно, для этого нужно учесть несколько моментов:
- Одежда должна быть максимально удобной. Тугие резинки на штанах и носках могут не только донимать. Узкие кофты, или слишком много одежды на теле, также усугубят ситуацию.
- Обувь должна быть максимально комфортной и, по возможности, просторной. Если есть вариант взять домашние тапочки – будет супер.
- Подушечка для путешествий, маска для сна, беруши (индивидуально) и широкий шарф, или теплая спортивная кофта пригодятся и сделают сон более спокойным.
- Зарядные устройства и павербанк дадут возможность работать и развлекаться в телефоне на протяжении всей поездки.
- Возьмите одну альтернативу телефону, чтобы немного переключиться во время длительного путешествия.
- У вас должно быть достаточно перекусов на дорогу. Злаковые батончики, бутерброды, любимый напиток (вода лучше кофе) помогут не пошататься на голодный желудок.
- Если ваше путешествие состоит из нескольких стран на одном рейсе, стоит иметь кредитную карту со снятыми ограничениями в настройках и хотя бы небольшой запас денег каждой из стран. Это поможет избежать форс мажоров и предоставит свободу действий.
- Путешествуя рейсовыми автобусами будьте готовы к очень коротким остановкам каждые 4 часа. Остановка может длиться 10 – 15 минут и, если за это время всему автобусу приходится потратить время на туалет, еще и купить что-нибудь поесть, могут возникать конфликтные ситуации. Туристические автобусы обычно имеют запас для остановок 30 – 40 минут (на одну).
Несколько лайфхаков от UAPortal:
- Если поездка очень плохо отображается на ногах, которые не помещаются между сиденьями, предпочитайте места рядом с проходом или на втором этаже возле переднего стекла. Некоторые автобусы имеют места внутри с пропущенным рядом кресел впереди – это можно посмотреть на схеме автобуса при покупке билета.
- Если страдает ваша спина, лучше иметь две подушечки, одну под голову, другую под спину.
- Для повышения комфорта своего тела можно выкупать два места и уезжать как король.
- Выбирайте автобусы повышенного комфорта для дальних путешествий. Убедитесь, что в автобусе есть туалет. Конечно на скорости в узкой туалете так себе, но все же лучше, чем без нее. Напитки в автомате также немного займут ваше время и могут сэкономить деньги. Кофе и чай на заправках может получиться дороже.
- Старайтесь планировать заранее, как бы это сложно сейчас ни было. Да у вас будет больше шансов купить более комфортные места на нужный рейс. Билеты можно сдать в случае чего часто вернув полную стоимость.
- Если вы закачаетесь или пьете часто конкретное лекарство, соберите аптечку раньше времени.
Путешествуйте комфортно, легко и чаще по приятным причинам. Приятного путешествия желает UAPortal.