Когда и как сажать помидоры в мае: советы опытных садоводов

Сезон выращивания помидоров на рассаду уже подходит к концу, а значит, пора пересаживать их на постоянное место в открытый грунт. Когда и как правильно сажать рассаду, чтобы она хорошо прижилась и дала богатый урожай, читайте дальше.

Следуя этим простым правилам с сайта porady.24tv.ua, вы сможете вырастить здоровые и крепкие помидоры, которые порадуют вас богатым урожаем.

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Когда сажать помидоры:

Температура воздуха: Не ниже +15°C.

Не ниже +15°C. Прогрев грунта: На глубине 10 см до +10°C.

На глубине 10 см до +10°C. Рекомендуемый период: Май – начало июня.

Важно:

Не сажайте рассаду слишком рано, когда почва еще не прогрелась. Это может привести к загниванию корней.

Избегайте посадки рассады в холодную и дождливую погоду.

Как сажать помидоры:

Подготовьте почву: Перекопайте грядку, удалите сорняки и внесите удобрения (золу, измельченную яичную скорлупу, луковую шелуху, суперфосфат). Подготовьте рассаду: За час до посадки обильно полейте рассаду. Выкопайте лунки: Размер лунок должен соответствовать размеру корневой системы рассады. Заполните лунки удобрением: Добавьте к лункам золу, измельченную яичную скорлупу, луковую шелуху или суперфосфат (1 чайную ложку) и полейте их. Посадите рассаду: Осторожно переверните горшок с рассадой, чтобы не повредить корни. Поместите растение в лунку, расправьте корни и присыпьте их рыхлой землей. Уплотните почву у основания стебля. Полейте рассаду: Не заливайте растения, но не допускайте пересыхания почвы. Соблюдайте расстояния между растениями: Низкорослые помидоры: 30–40 см между растениями, 60 см между рядами.

Высокорослые помидоры: 50 см. между растениями, 70 см. между рядами. Рекомендуется: Высаживать рассаду в шахматном порядке, чтобы растения имели больше места для формирования кустов.

Дополнительные советы:

После посадки замульчуйте почву вокруг растений соломой, сеном или скошенной травой. Это поможет сохранить влагу и предотвратить рост сорняков.

Регулярно поливайте помидоры, особенно в жаркую и сухую погоду.

Подкармливайте растения комплексными минеральными удобрениями в течение вегетационного периода.

Защищайте помидоры от фитофтороза и других заболеваний.

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