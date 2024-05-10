Когда и как сажать помидоры в мае: советы опытных садоводов
Сезон выращивания помидоров на рассаду уже подходит к концу, а значит, пора пересаживать их на постоянное место в открытый грунт. Когда и как правильно сажать рассаду, чтобы она хорошо прижилась и дала богатый урожай, читайте дальше.
Следуя этим простым правилам с сайта porady.24tv.ua, вы сможете вырастить здоровые и крепкие помидоры, которые порадуют вас богатым урожаем.
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Когда сажать помидоры:
- Температура воздуха: Не ниже +15°C.
- Прогрев грунта: На глубине 10 см до +10°C.
- Рекомендуемый период: Май – начало июня.
Важно:
- Не сажайте рассаду слишком рано, когда почва еще не прогрелась. Это может привести к загниванию корней.
- Избегайте посадки рассады в холодную и дождливую погоду.
Как сажать помидоры:
- Подготовьте почву: Перекопайте грядку, удалите сорняки и внесите удобрения (золу, измельченную яичную скорлупу, луковую шелуху, суперфосфат).
- Подготовьте рассаду: За час до посадки обильно полейте рассаду.
- Выкопайте лунки: Размер лунок должен соответствовать размеру корневой системы рассады.
- Заполните лунки удобрением: Добавьте к лункам золу, измельченную яичную скорлупу, луковую шелуху или суперфосфат (1 чайную ложку) и полейте их.
- Посадите рассаду: Осторожно переверните горшок с рассадой, чтобы не повредить корни. Поместите растение в лунку, расправьте корни и присыпьте их рыхлой землей. Уплотните почву у основания стебля.
- Полейте рассаду: Не заливайте растения, но не допускайте пересыхания почвы.
- Соблюдайте расстояния между растениями:
- Низкорослые помидоры: 30–40 см между растениями, 60 см между рядами.
- Высокорослые помидоры: 50 см. между растениями, 70 см. между рядами.
- Рекомендуется: Высаживать рассаду в шахматном порядке, чтобы растения имели больше места для формирования кустов.
Дополнительные советы:
- После посадки замульчуйте почву вокруг растений соломой, сеном или скошенной травой. Это поможет сохранить влагу и предотвратить рост сорняков.
- Регулярно поливайте помидоры, особенно в жаркую и сухую погоду.
- Подкармливайте растения комплексными минеральными удобрениями в течение вегетационного периода.
- Защищайте помидоры от фитофтороза и других заболеваний.
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