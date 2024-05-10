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Когда и как сажать помидоры в мае: советы опытных садоводов

Игорь Романько

Когда сажать помидоры в мае
Когда сажать помидоры в мае

Сезон выращивания помидоров на рассаду уже подходит к концу, а значит, пора пересаживать их на постоянное место в открытый грунт. Когда и как правильно сажать рассаду, чтобы она хорошо прижилась и дала богатый урожай, читайте дальше.

Следуя этим простым правилам с сайта porady.24tv.ua, вы сможете вырастить здоровые и крепкие помидоры, которые порадуют вас богатым урожаем.

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Когда сажать помидоры:

  • Температура воздуха: Не ниже +15°C.
  • Прогрев грунта: На глубине 10 см до +10°C.
  • Рекомендуемый период: Май – начало июня.

Важно:

  • Не сажайте рассаду слишком рано, когда почва еще не прогрелась. Это может привести к загниванию корней.
  • Избегайте посадки рассады в холодную и дождливую погоду.

Как сажать помидоры:

  1. Подготовьте почву: Перекопайте грядку, удалите сорняки и внесите удобрения (золу, измельченную яичную скорлупу, луковую шелуху, суперфосфат).
  2. Подготовьте рассаду: За час до посадки обильно полейте рассаду.
  3. Выкопайте лунки: Размер лунок должен соответствовать размеру корневой системы рассады.
  4. Заполните лунки удобрением: Добавьте к лункам золу, измельченную яичную скорлупу, луковую шелуху или суперфосфат (1 чайную ложку) и полейте их.
  5. Посадите рассаду: Осторожно переверните горшок с рассадой, чтобы не повредить корни. Поместите растение в лунку, расправьте корни и присыпьте их рыхлой землей. Уплотните почву у основания стебля.
  6. Полейте рассаду: Не заливайте растения, но не допускайте пересыхания почвы.
  7. Соблюдайте расстояния между растениями:
    • Низкорослые помидоры: 30–40 см между растениями, 60 см между рядами.
    • Высокорослые помидоры: 50 см. между растениями, 70 см. между рядами.
  8. Рекомендуется: Высаживать рассаду в шахматном порядке, чтобы растения имели больше места для формирования кустов.

Дополнительные советы:

  • После посадки замульчуйте почву вокруг растений соломой, сеном или скошенной травой. Это поможет сохранить влагу и предотвратить рост сорняков.
  • Регулярно поливайте помидоры, особенно в жаркую и сухую погоду.
  • Подкармливайте растения комплексными минеральными удобрениями в течение вегетационного периода.
  • Защищайте помидоры от фитофтороза и других заболеваний.

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