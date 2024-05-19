Каменный стиль: новый тренд для маникюра, который становится мегапопулярным (фото)
Лето уже на пороге, а это значит, что пора обновлять не только гардероб, но и маникюр. В этом сезоне в тренде приглушены холодные тона, получившие название "каменные ногти".
"Каменные ногти" – это маникюр в насыщенных серых оттенках с тонким темно-голубым подтоном и глянцевым покрытием. Этот тренд стал популярен благодаря мегазвезде TikTok Аликс Эрл, которая поделилась своим новым "каменным" маникюром в видео.
Как выбрать правильный серый?
Идеального серого цвета не существует, ведь все зависит от вашего оттенка кожи. Для холодной кожи: подойдут лаки с естественным прохладным оттенком. Для теплой кожи: лучше выбирать лаки с чуть более теплым подтоном.
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Как сделать "каменные ногти"?
- Подготовьте ногти: присмотрите за ногтями, отполируйте их, придайте им желаемую форму (миндаль или гроб – лучшие варианты для этого тренда).
- Нанесите базовое покрытие.
- Выберите лак: выберите серийный нейтральный лак, который вам нравится.
- Нанесите 2-3 тонких слоя лака, давая каждому слою полностью высохнуть.
- Закрепите результат: нанесите глянцевое или матовое (по вашему выбору) покрытие.
- Увлажните кутикулу.
Напомним, мы уже писали о 7 признаках маникюра в стиле "old money".
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