Каменный стиль: новый тренд для маникюра, который становится мегапопулярным (фото)

Лето уже на пороге, а это значит, что пора обновлять не только гардероб, но и маникюр. В этом сезоне в тренде приглушены холодные тона, получившие название "каменные ногти".

"Каменные ногти" – это маникюр в насыщенных серых оттенках с тонким темно-голубым подтоном и глянцевым покрытием. Этот тренд стал популярен благодаря мегазвезде TikTok Аликс Эрл, которая поделилась своим новым "каменным" маникюром в видео.

Как выбрать правильный серый?

Идеального серого цвета не существует, ведь все зависит от вашего оттенка кожи. Для холодной кожи: подойдут лаки с естественным прохладным оттенком. Для теплой кожи: лучше выбирать лаки с чуть более теплым подтоном.

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Как сделать "каменные ногти"?

Подготовьте ногти: присмотрите за ногтями, отполируйте их, придайте им желаемую форму (миндаль или гроб – лучшие варианты для этого тренда).

Нанесите базовое покрытие.

Выберите лак: выберите серийный нейтральный лак, который вам нравится.

Нанесите 2-3 тонких слоя лака, давая каждому слою полностью высохнуть.

Закрепите результат: нанесите глянцевое или матовое (по вашему выбору) покрытие.

Увлажните кутикулу.

Маникюр на короткие и длинные ногти. Источник: instagram.com/themaniclub Маникюр на короткие и длинные ногти. Источник: instagram.com/themaniclub

Маникюр на короткие и длинные ногти. Источник: instagram.com/nailsbyalsn Маникюр на короткие и длинные ногти. Источник: instagram.com/nailsbyalsn

Маникюр на короткие и длинные ногти. Источник: instagram.com/claudia_hrnandez Маникюр на короткие и длинные ногти. Источник: instagram.com/claudia_hrnandez

Маникюр на короткие и длинные ногти. Источник: instagram.com/claudia_hrnandez Маникюр на короткие и длинные ногти. Источник: instagram.com/claudia_hrnandez

Напомним, мы уже писали о 7 признаках маникюра в стиле "old money".

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