Какую рыбу желательно исключить из рациона: содержит много ртути

Важкі метали є у всіх нас, ми регулярно їх приймаємо різними способами. Але важливо, як ми це виводимо, і чим швидше детоксикаційні системи організму впораються з цим, тим краще. І справа не в повністю стерильних умовах існування, а в адекватному виведенні того що зайшло.

Ртуть — важкий метал і неврологічна отрута, може зберігатися в тканинах протягом тривалого часу.

Симптоми такі собі: підвищена втомленість, апатія, втрата координації, головні болі, емоційна нестійкість, послаблення памʼяті, зниження уваги. З часом може розвинутись тремор пальців, рук, ніг, шкірна нечутливість до оніміння долонь, навколо рота зони, посилюється пітливість, збільшується щитоподібна, можуть бути розлади з тиском.

Хижі риби що довго живуть особливо сприйнятливі до накопичення ртуті та можуть переносити неймовірну кількість в собі. Тож основним "харчовим джерелом ртуті" для людини є риби та морепродукти, особливо дикі сорти. Та риби великих розмірів.

Коли людина ковтає ртуть у складі їжі, вона розподіляється по всьому тілу, концентруючись у мозку, печінці та нирках. У вагітних жінок концентрується в плаценті та плоді.

Наслідки токсичності ртуті - порушення центральної нервової системи та нейромедіаторів, стимуляція нейротоксинів, звичайно це призводить до пошкодження мозку. В діточок - ще й до затримок в розвитку.

Уважно: більшість риби не є потужним джерелом ртуті, пескератіанський раціон - супер! Риба є високоякісним білком і містить багато важливих поживних речовин.

Уникати або обмежувати треба:

акулу

рибу-меч

тунця

королівську скумбрію

черепичну рибу

великі тунці

великі махі-махі

великі лососеві часто

марлін

сом

фермерські креветки

тріска

палтус

нототенія

омар

морський окунь, дорада, форелі річкові теж потроху мають, але в нормі тіло з цим порається.

Окрім риби ртуть містять:

дикі гриби

неорганічні зерна (протравлення рослин ртутними пестицидами!! Багато)

тату чорнила

взуття зі шкірозамінника :)

Часто з моментами отруєння ртуттю стикаються стоматологи під час вилучення амальгамних пломб.

Виводимо як: глутатіон, лактулоза, траурін, хлорела. І через консультацію, прошу.