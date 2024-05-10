Какие ошибки в образе беспощадно вас состарят: стилисты ответили
Возраст – это только цифра, и каждая женщина прекрасна в любом возрасте. Однако правильно подобранная одежда может помочь подчеркнуть ваши сильные стороны и визуально сбросить несколько лет. Об этом пишет Радиотрек.
Вот несколько советов, которых стилисты рекомендуют следовать женщинам за 40:
Откажитесь от больших цветочных принтов
Большие цветочные узоры могут визуально добавить вам возраст, особенно если они расположены на одежде темных цветов. Лучше выбирать одежду с мелким цветочным принтом или геометрическими узорами, такими как полоски.
Не бойтесь использовать яркие цвета
Не стоит прятаться за серыми и бежевыми оттенками. Выбирайте одежду, которая подчеркивает вашу красоту, не опасаясь ярких цветов и интересных сочетаний. Один яркий акцент в образе может визуально омолодить вас и придать образу свежести.
Выбирайте бесшовное белье
Белье со швами может подчеркивать возрастные изменения на теле. Предпочитайте бесшовное белье, которое плотно прилегает к телу и делает ваш образ более гладким и элегантным.
Замените капри на штаны к лодыжке или чуть выше
Капри зрительно укорачивают ноги и делают их толще. Лучше выбирать штаны до лодыжки или чуть выше, например, джинсы-клеш или палаццо. Эти фасоны зрительно удлиняют ноги и делают силуэт более стройным.
Не прячьте шею за водолазками
Высокие водолазки могут зрительно добавить вам возраст и сделать лицо более зажатым. Предпочитайте рубашки и блузки с V-образным вырезом. Этот фасон зрительно удлиняет шею и подчеркивает красоту декольте.
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Дополнительные советы:
Не забывайте про аксессуары
Стильные украшения, шарфы и сумки могут придать вашему образу изюм и визуально вас омолодить.
Соблюдайте правильный уход за собой
Здоровый сон, правильное питание и регулярные упражнения помогут вам дольше сохранять красоту и молодость.
Не бойтесь экспериментировать и пробовать новое
Мир моды постоянно меняется, поэтому не бойтесь выходить за рамки привычного и искать новые образы, которые подчеркнут вашу красоту.
Напомним, стилисты рассказали о новой омолаживающей стрижке без косметических процедур.
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