Українська
Лайфхаки

Какие комнатные растения нельзя держать на подоконнике, чтобы они не засохли

Игорь Романько

Какие комнатные растения нельзя держать на подоконнике.
Какие комнатные растения нельзя держать на подоконнике.

Мир комнатных растений богат и разнообразен. Каждый цветок имеет свою красоту, но некоторые из них, кроме эстетического удовольствия, могут приносить и негативную энергетику, согласно народным поверьям.

Решение о том, держать дома тот или иной цветок, основывается исключительно на ваших личных предпочтениях и вере в предрассудки. Об этом пишет ukrainianwall.com.

Читайте также: Названы растения, которые обязательно следует держать в спальне

Суеверные причины, почему не стоит держать дома определенные цветы:

  • Монстера: Это тропическое растение с большими листьями, по поверью, может забирать жизненную энергию из людей, обитающих в доме. Ее также связывают с проблемами в личной жизни и финансовыми трудностями.
  • Фиалка: Нежные фиалки могут привести к ссорам и недоразумениям между членами семьи. Их тоже не рекомендуют держать в спальне, ведь они могут нарушать сон.
  • Дифенбахия: Этот цветок с пестрыми листьями, согласно предрассудкам, может привести к заболеваниям. Ее сок ядовит, поэтому важно осторожничать при уходе за ней, особенно если дома есть маленькие дети или животные.
  • Сансевиерия (тещин язык): Это выносливое растение, как предвещают предрассудки, может принести в дом расстройство и негатив. Ее также связывают с ревностью и ссорами.
  • Папоротник: Это теневыносливое растение, по народным поверьям, может привести к бессоннице и ночным кошмарам. Ее тоже не рекомендуют держать в детской комнате.

Важно отметить, что научных подтверждений этих предрассудков нет.

Вот несколько научных объяснений, почему некоторые комнатные растения могут быть опасны:

  • Ядовитые растения Некоторые комнатные растения, такие как дифенбахия, монстера, каланхоэ, могут содержать ядовитый сок, который при попадании на кожу или в рот может вызвать раздражение, аллергические реакции или даже отравление.
  • Аллергены: Некоторые люди могут иметь аллергию на пыльцу или цветение определенных комнатных растений. Это может проявляться в виде чихания, зуда, слезотечения, затрудненного дыхания.
  • Вредители: Комнатные растения могут стать домом для вредителей, таких как тля, паутинный клещ, белокрылка. Эти насекомые могут повреждать листья и цветы растения, а также размножаться в других комнатных растениях.

Перед тем, как завести новое комнатное растение, рекомендуется:

  • Узнать о ее особенностях ухода и возможной опасности.
  • Убедитесь, что у вас нет аллергии на это растение.
  • Разместить растение в месте, недоступном для детей и животных.
  • Регулярно осматривать растение на наличие вредителей.

Ранее команда UAportal рассказывала о шести растениях, которые должны быть на вашей кухне. Они очищают воздух и устраняют запахи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

ЛайфхакиКомнатные растения