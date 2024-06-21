Какие комнатные растения идеальны для кухни: топ-3 удачных варианта

Кухня – это не просто место для приготовления пищи, это сердце дома, где собирается вся семья. Поэтому кроме функциональности важно позаботиться и об уютной атмосфере. А что может создать атмосферу уюта лучше цветов и свежих трав? Об этом пишет Houseplant.

Орхидеи – экзотика в вашем доме

Эти изящные красотки с нежным ароматом станут настоящим украшением вашей кухни. Разнообразие сортов и ароматов позволит подобрать орхидею на любой вкус. Обратите внимание на Cymbidium Golden Elf с лимонным ароматом. Эти орхидеи неприхотливы в уходе, им не требуется ежедневный полив. Достаточно раз в неделю наполнить раковину холодной водой и на 30 минут поместить туда вазон с орхидеей.

Жасмин – аромат чистоты и любви

Нежный, сладкий аромат жасмина наполнит вашу кухню нотками элегантности и роскоши. Этот цветок давно символизирует материнство, чистоту, преданность и любовь. Для выращивания на кухне подходят такие сорта, как арабский жасмин, цветущий большую часть года. Жасмин любит солнечное место и влажную почву. Его рекомендуется размещать у окна, регулярно поливать и подкармливать универсальным удобрением для комнатных растений в весенне-летний период.

Душистые травы – красота, польза и вкус

Некоторые растения могут сочетать эстетическую красоту, приятный аромат и полезные свойства. Их выращивание на подоконнике не только украсит вашу кухню, но и снабдит вас свежими травами для кулинарных шедевров.

Базилик: Эта ароматная трава легко выращивается, отлично подходит для салатов, пиццы, пасты и приготовления домашнего песто. Для кухни рекомендуется сорт "Красный рубин", который имеет более насыщенный вкус и необычные пурпурно-фиолетовые листья.

Эта ароматная трава легко выращивается, отлично подходит для салатов, пиццы, пасты и приготовления домашнего песто. Для кухни рекомендуется сорт "Красный рубин", который имеет более насыщенный вкус и необычные пурпурно-фиолетовые листья. Мята: Свежий, мятный аромат станет отличным дополнением к баранине, блюдам восточной кухни, лимонаду и мохито. Мята также отлично сочетается с десертами, придавая им интересную нотку.

Свежий, мятный аромат станет отличным дополнением к баранине, блюдам восточной кухни, лимонаду и мохито. Мята также отлично сочетается с десертами, придавая им интересную нотку. Розмарин Эта неприхотливая трава с приятным ароматом имеет широкое применение в кулинарии. Его можно использовать для приготовления птицы, мяса, рыбы и овощей.

Эта неприхотливая трава с приятным ароматом имеет широкое применение в кулинарии. Его можно использовать для приготовления птицы, мяса, рыбы и овощей. Тимьян: Очень ароматная трава, которая не нуждается в тщательном уходе. Она любит хорошо дренированную почву, поэтому не переувлажняйте ее. Чабрец зеленый круглый год, что делает его отличным дополнением к блюдам в любой сезон.

Другие травы, которые отлично подходят для кухни: лемонграсс, лаванда, кориандр, петрушка.

Добавив в вашу кухню эти замечательные растения, вы не только создадите уютную и ароматную атмосферу, но и всегда будете иметь под рукой свежие травы для приготовления вкусных и полезных блюд.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не следует держать дома.

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