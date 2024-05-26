Какие 5 пород кошек самые популярные в мире: рейтинг вас удивит

Сегодня в мире насчитывается около 600 миллионов домашних кошек, а Всемирная федерация кошек официально признает более 70 пород. Другие фелинологические организации оперируют большим количеством – 100 и более. Каждая порода имеет свои уникальные черты, от внешнего вида к характеру, поэтому выбор пушистого компаньона может стать настоящим приключением.

Об этом пишет ТСН. Выбор породы кота – это личное решение, которое зависит от ваших потребностей и образа жизни. Каждая из этих пород имеет свои особенности, делающие их уникальными и неповторимыми.

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Вот несколько пород, которые завоевали сердца любителей кошек по всему миру:

1. Мейн-кун: Эти величественные "нежные великаны" из штата Мэн, США, очаровывают своими размерами, добродушием и пушистыми хвостами с пучками на ушах. Мейн-куны не только ласковы и игривы, но и умны, легко учатся и прекрасно ладят с детьми.

2. Персидский: Эти пушистые красотки с круглой мордашкой и спокойным нравом нуждаются в регулярном уходе за шерстью, но щедро одаривают своих хозяев лаской и мурлыканием. Персы увлекают своими изящными манерами, а их разнообразные расцветки не оставят равнодушными ни одного любителя кошек.

3. Сиамский: Изящные тела, миндалевидные глаза и необычный окрас шерсти делают сиамских кошек одними из самых узнаваемых в мире. Эти кошки известны своим острым умом, игривостью и коммуникабельностью. Им нравится общаться с людьми и участвовать в интерактивных играх.

4. Бенгальский: Если вы ищете кота с "диким" шармом, бенгальская порода – именно для вас. Эти кошки поражают своими мраморными или пятнистыми узорами на шерсти, а их энергия и игривость не дают им сидеть на месте. Бенгальские кошки умны, любознательны и обожают общаться с людьми.

5. Сфинкс: Эта уникальная порода, известная своим "бесшерстным" видом, очаровывает неординарной внешностью. Сфинксы не только ласковы и нежны, но и удивляют своими собачьими повадками: они любят играть, приносить тапочки и даже ходить на поводке.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, от чего зависит продолжительность жизни кошек.

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