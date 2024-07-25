Как уменьшить самокритику и быть более уверенной в себе: действенные советы

"Всегда у меня ничего не получается".

"Вот я глупа".

"А все уже купили машину и квартиру, а я так ни к чему и не дошла"…

Если наблюдаешь за собой такие фразы, которые ежедневно портят твое состояние, то держи упражнение, которое поможет.

Далее текст на языке оригинала

Привласнити свої досягнення і зменшувати самокритику:

1). Візьміть лист і розкресліть на 2 стовпчики: зліва - "факти", праворуч - "думка".

2). Випишіть ліворуч те, що є вашим об’єктивним показником.

Добре подумайте і постарайтеся нічого не забути:

Що говорять про вас ті, хто давно і добре вас знає?

Що кажуть експерти та авторитетні для вас люди?

Як змінилося ваше життя за останні 2-3 роки? А за 5 років?

Ваші результати (нагороди та похвали, моменти визнання громадськістю, хай і невеликі).

Найбільші втрати в цифрах (коли все йшло не так).

Кількість часу у своїй темі.

Кількість клієнтів (передплатників, кейсів тощо).

Ваші ціни.

Ваш заробіток (3 роки тому, 1 рік тому і зараз).

3). Праворуч (закривши ліву частину) випишіть усі ті "темні" думки про себе, які не дають спокою.

"Я недостатньо хороший", "мої клієнти знайшли мене випадково", "в А і В немає моїх заслуг", "я стою на місці", "мені вже пізно шукати себе" - і все інше.

4). Відкрийте обидва стовпчики.

Як вам контраст?

5). А що було б, якщо подумки концентруватись не на правому, а на лівому стовпці? Думати про цифри, клієнтів та реальність, замість того, щоб провалюватися в самобичування?