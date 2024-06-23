Как улучшить свой эмоциональный интеллект

Будьте честны с собой.

Любые эмоции должны быть осознанными. Негативные эмоции – тем более. Вы можете врать кому угодно, но не себе.

Повышайте свой словарный запас!

Много ли слов вы используете для обозначения чувств? Попробуйте быстро перечислить десяток любых эмоций.Если вы застряли после "напряжно", "офигеваю" и "суперово", пора заняться расширением словарного запаса, а особенно нужно изучить шкалу чувств. Иначе, как можно научиться отличать одни чувства от других, если для них даже нет названий?Какие вообще бывают эмоции, можно узнать от окружающих. Более того: совсем даже неплохо быть в курсе ощущений тех людей, с которыми вы общаетесь.

Вы уверены, что вам на сто процентов известны их эмоции? А если поинтересоваться?

Или если поделиться своими ощущениями и попросить ответной реакции? Окружающие – вообще неиссякаемый источник разнообразия эмоционального реагирования.

Понаблюдайте за окружающими: какими способами они реагируют на требования, на претензии, на приятные новости, на агрессию, на комплименты. Найдите (для начала мысленно) новые способы реакции на типовые ситуации. Какие чувства они могут выражать?

Как у вас обстоит с локусом контроля?

Считается, что внутренний локус контроля (есть ощущение, что многое в жизни зависит от вас, а не от обстоятельств) сильно способствует развитию эмоционального интеллекта.

Локус контроля — понятие в психологии, характеризующее свойство личности приписывать свои успехи или неудачи только внутренним либо только внешним факторам.

Это очень важно брать ответственность за то, что зависит от вас.