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Как ухаживать за чесноком, чтобы был хороший урожай

Цихоцкая Мария

Как ухаживать за чесноком, чтобы был хороший урожай
Чеснок требует правильного ухода

Чеснок – это не только популярная приправа, но и ценный продукт, обладающий множеством полезных свойств. Чтобы получить богатый урожай крупных и здоровых головок чеснока, важно знать правила его выращивания и ухода. Об этом пишет Главред.

Когда обрывать стрелки чеснока?

Стрелки, появляющиеся на озимом чесноке, несут семена для размножения. Их удаление стимулирует рост зубчиков, делая их крупнее и сочнее.

Вот несколько советов, когда и как обрывать стрелки чеснока:

  • Оптимальное время: Когда стрелки достигнут 10-15 см в длину, но не развернулись, это лучшее время для их удаления.
  • Способ уборки: Осторожно выкрутите стрелки из растения, не повреждая листья.
  • Время суток Рекомендуется обрывать стрелки утром в солнечную погоду.
  • Уход после уборки: После удаления стрелок рекомендуется полить чеснок обильно, а также можно произвести подкормку.

Что делать с чесноком после удаления стрелок?

  • Оставить или завязать: Некоторые садоводы рекомендуют оставить стрелки на чесноке, другие советуют их завязать в узел через 2-3 недели после уборки. Это может помочь ускорить созревание и формирование больших головок.
  • Уборка: Чеснок можно собирать, когда листья начинают желтеть и ложиться на землю. Обычно это происходит в середине-конце июля.

Важно:

  • Не выдергивайте стрелки! Это может повредить растение и привести к снижению урожая.
  • Не затягивайте при удалении стрелок. Чем позже вы это сделаете, тем больше питательных веществ они отнимут у зубчиков.
  • После сбора урожая чеснок нужно правильно просушить и хранить, чтобы он сохранил свои полезные свойства и вкус.

Напомним, мы уже писали, какие культуры следует посадить рядом с чесноком.

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