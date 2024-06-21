Как уберечь четырехлапого друга от жары: полезные лайфхаки

Жаркие летние дни утомительны не только для людей, но и для наших четвероногих и пернатых друзей. Поэтому важно позаботиться о комфорте любимцев, чтобы они могли без проблем пережить жару. Об этом пишет expert.in.ua.

Вода – основа жизни:

Обеспечьте животных постоянным доступом к свежей и прохладной воде. Поставьте дополнительную миску, которую нужно регулярно наполнять. Это поможет предотвратить обезвоживание.

Охлаждение жизненного пространства:

Используйте вентиляторы, чтобы циркулировать воздух в помещении, где находится животное.

Разместите около любимца бутылки с замороженной водой, обернутые полотенцем.

Если у вас есть пол из плитки, позвольте животному лечь на него, чтобы остыть.

Для животных, любящих прятаться, можно создать уютное место с влажной тканью.

Прогулки на свежем воздухе:

Перенесите прогулки на утро или вечер, когда солнце не столь активно.

Выбирайте маршруты с тенью и избегайте раскаленного асфальта.

Всегда берите воду и предлагайте ее животному во время прогулки.

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Защита от перегрева:

Никогда не оставляйте животных в закрытом автомобиле даже на короткое время. Температура в машине может быстро подняться до опасного уровня, что приведет к тепловому удару.

Не стригите шерсть короткошерстных животных, ведь она служит естественной защитой от жары.

Если у вашего любимца густой мех, можно расчесать его, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.

Дополнительные советы:

Добавляйте в рацион животных влажные корма, чтобы животное получало дополнительную жидкость.

Протирайте тело животного влажной тканью, чтобы помочь ему остыть.

Делайте животным прохладные ванны, но не используйте слишком холодную воду.

Помните: внимательно наблюдайте за своим любимцем во время жары. Признаками теплового удара могут быть вялость, учащенное дыхание, обильное слюноотделение, рвота и диарея. Если вы заметили любой из этих симптомов, немедленно обратитесь к ветеринару.

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