Как сварить макароны, чтобы они не слипались: названы главные правила

Возможно, вы даже не догадываетесь, что ошибки, которые вы постоянно повторяете, могут приводить к слипанию макарон. И часто дело заключается не в сорте макаронного изделия.

Команда UAportal подготовила несколько ключевых советов, которые помогут вам достичь идеальной консистенции макарон и избежать их прилипания к стенкам кастрюли.

Идеальные пропорции макарон, воды и соли

Для приготовления макарон нужно использовать следующие пропорции: на каждые 100 граммов продукта необходимо взять один литр воды и добавить 10 граммов соли. Соль следует добавлять в воду еще до того, как вы начнете варить макароны.

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Используйте большую кастрюлю

Маленькая кастрюля не подойдет для варки макарон. Лучше выбрать посуду с запасом объема, чтобы макаронам было где "плавать" и они не склеились.

Готовьте на сильном огне

Выставляйте огонь на максимум. Вы можете заранее посолить воду, а затем накрыть кастрюлю крышкой, чтобы ускорить закипание.

Бросайте макароны только в кипящую воду

Засыпайте макароны в кастрюлю только после того, как вода закипит. Если вода недостаточно горячая, макароны могут склеиться.

Подавайте блюдо сразу же

Подавайте макароны сразу после приготовления, пока они еще горячие, чтобы избежать склеивания на тарелке. Также не рекомендуется ополаскивать их холодной водой, поскольку резкая смена температуры может привести к слипанию.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить макароны с тунцом за 15 минут.

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