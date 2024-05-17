Как 'стереть' поры с лица и создать идеальный тон: лайфхаки от визажистов

В макияже нет жестких правил – главное, чтобы он подчеркивал вашу красоту и даровал уверенность. Тем не менее, с возрастом кожа нуждается в особом уходе и подборе косметики. Средства, отлично подходящие вам в 30 лет, могут потерять свою эффективность после 40. Об этом пишет The Sun.

Вот несколько советов, которые помогут вам создать безупречный макияж для 40+ лет.

Увлажнение – основа красоты:

Перед нанесением макияжа всегда увлажняйте кожу лица. Это поможет ей выглядеть более свежей, сияющей и ровной. Используйте увлажняющий крем, соответствующий вашему типу кожи. Не забудьте об увлажнении шеи и декольте.

Идеальный тон:

Плотное тональное основание может подчеркнуть морщины и создать эффект маски. Предпочитайте легкие тонирующие флюиды или BB-кремы. Выбирайте средство на один-два тона светлее вашего природного цвета кожи, чтобы визуально уменьшить возраст. Наносите тональное средство спонжем или кистью, легкими похлопывающими движениями, чтобы не забить поры.

Маскирование пористости:

Для уменьшения видимости пор используйте рассыпчатую пудру. Можете попробовать метод Госса – нанесите немного пудры на лицо перед праймером. Используйте пудру с легким маткирующим эффектом, чтобы не сушить кожу. Лишний блеск в течение дня можно промокнуть специальными салфетками.

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Коррекция несовершенств:

Для маскировки пигментных пятен, темных кругов под глазами и других несовершенств используйте корректор. Выбирайте корректор на полтона темнее вашего естественного цвета кожи. Наносите корректор точечным методом, затем тщательно растушевывайте.

Защита от солнца:

Никогда не забудьте о солнцезащитном креме! Это самое лучшее средство для сохранения молодости и здоровья вашей кожи. Выбирайте солнцезащитный крем из SPF 30 или выше. Обратите внимание, чтобы в составе солнцезащитного крема находился оксид цинка, защищающий от UVA и UVB лучей. Минеральная пудра также может помочь защитить кожу от ультрафиолета и уменьшить поры.

Витамин С для сияния:

Используйте средства с витамином С, чтобы осветлить кожу, выровнять тон и снизить пигментацию. Не забудьте наносить средства с витамином С на шею и декольте.

Румяна для свежего вида:

Румяна помогут вам подчеркнуть скулы, сделать лицо более свежим и сияющим. Вы можете соединить кремовые и пудровые румяна. Нанесите кремовые румяна на щеки, а затем слегка растушуйте пудровым средством сверху. Растягивайте румяна по диагонали скул, чтобы визуально подтянуть овал лица.

Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо.

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