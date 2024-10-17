Как справиться с гневом и агрессией: действенные способы

Как справиться с агрессией, злостью и гневом? Как сделать так, чтобы эти эмоции не разъедали вас изнутри, а начали работать на благо? Решать конфликты лучше мирно и конструктивно, поэтому мы собрали для вас все самые простые и эффективные способы борьбы со злостью.

Как справиться с агрессией: 8 способов

Любая эмоция — это энергия. И только от нас с вами зависит, будет она со знаком плюс или минус. Очень важно, насколько своевременно мы считываем то, что происходит с нами, умеем ли управлять собственными чувствами.

Например, в ряде случаев злость и гнев помогают отстаивать свои границы, защищаться от окружающих, добиваться поставленных целей, но неконтролируемая агрессия может спровоцировать нежелательные конфликты.

Если вы хотите научиться контролировать свои эмоции, есть несколько способов, которые мы для вас детально опишем.

Способ 1. Разберитесь в себе

Если человек злится на всех вокруг, то, скорее всего, он злится на себя. Именно поэтому неудовлетворённая эмоция проецируется изнутри наружу, на других людей. Такие внутренние конфликты часто происходят на подсознательном уровне, забирают очень много энергии. Понимание истока поможет быстрее справиться с гневом.

Попытайтесь максимально глубоко погрузиться в свои детские воспоминания, найти причину, которая вызывает эту самую злость.

На многих сеансах психотерапии выясняется, что человек злится не на взрослого себя, а на маленькую девочку или мальчика, который не справился с каким-то простым вопросом, поэтому испытывает негативные чувства.

Разрешите себе как следует разозлиться, возможно даже разгневаться на себя, проживите эту эмоцию, это чувство за несколько секунд или минут, и его разрушительная сила заметно ослабнет. Конечно, проводить такие эксперименты лучше в кабинете у психолога, под контролем и наблюдением.

Люди, которым удалось до конца прожить это чувство, отмечают, что злость очень быстро сменяется сожалением. Почти сразу за ними приходят любовь, сострадание и принятие себя. И часть вашей непринятой личности сливается с вами, психика становится более целостной, взрослой, а вы чувствуете большую уверенность в себе.

Способ 2. Разложите свой гнев по полочкам

Найдите внутри себя триггеры, спусковые крючки, моменты, которые запускают действие негативных эмоций. Это могут быть детские воспоминания или неприятный опыт уже во взрослой жизни. Когда вы будете точно знать, какие внешние раздражители могут выбить из колеи, уменьшить влияние этих факторов будет намного легче.

Идеально, если вы напишете эти триггеры на листочке, рядом с каждым названием подробно распишете, почему они работают именно так. После этого подумайте, что возможно предпринять, чтобы эти вещи перестали вас выводить из себя. Если самостоятельно сделать не получается, запишитесь на консультацию к профессиональному психологу, а на приём придите с этим листочком.

Способ 3. Займитесь спортом

Это банальный совет, но он работает. Главное — дать хорошую нагрузку без риска получить травму. Очень хорошо помогают дыхательные упражнения или йога. Но это далеко не единственный вариант. Подойдет любая физическая активность, которая нравится именно вам.

Регулярные занятия спортом оказывают волшебный эффект на психику, а градус внутренней агрессии снижается сразу после тренировки. Запишитесь на бокс, другие единоборства или просто поставьте дома грушу. Это не только отличный кардиотренажёр, но и прекрасный способ справиться с негативными эмоциями. К тому же человек с хорошо поставленным ударом, вообще, меньше волнуется по любым вопросам.

Способ 4. Не сердитесь в ответ

Какую энергию вы транслируете в окружающий мир, такую и получаете от него взамен. А если, например, хотя бы попытаться меньше злиться в ответ на агрессивное поведение окружающих, уже совсем скоро злости и гнева станет меньше и внутри вас. Эта установка, кстати, часть философии йоги, она проверена на практике очень много раз.

Самое сложное — научиться спокойно реагировать на грубость и злость других людей. На вас кричат или вам хамят? Отвечайте спокойным и уверенным в себе тоном. Это обезоружит собеседника, скорее всего, он уже через несколько секунд будет вести себя не так вызывающе.

Способ 5. Пересмотрите свою диету

Такие продукты как твердый сыр, бананы, соя и чёрный шоколад повышают уровень серотонина в организме. А этот гормон обладает успокоительным действием, снижает уровень агрессии и тревоги. Скорее всего, даже небольшое изменение рациона поможет эффективнее справиться с приступами агрессии.

Есть и продукты с обратным эффектом — они стимулируют злость внутри нас. Это любая острая и жареная пища, все напитки, которые содержат кофеин, переработанные продукты, например, печенье или макароны, конфеты и жевательные резинки, а также алкоголь. Спиртное особенно опасно. Оно стимулирует в организме выработку кортизола и увеличивает внутреннюю агрессию.

Способ 6. Не держите злость внутри себя

Если уже злитесь, то делайте это как следует. Дайте негативной эмоции выйти наружу. Точно так же, как это делают сотрудники крупных корпораций в специальных комнатах для снятия стресса. Постарайтесь найти похожий, такой же безопасный для себя и окружающих способ освобождаться от разрушительной энергии.

Очень хорошо работает приём, который называется "листки гнева". Когда чувствуете, что ситуация выходит из-под контроля, разрешите себе выпустить чувства наружу, скомкайте или порвите несколько листков бумаги, бросьте их подальше от себя. Многие люди начинают испытывать облегчение почти сразу после таких нехитрых манипуляций.

Способ 7. Всё по фэн-шуй

Конечно, с практической точки зрения этот способ может вызывать сомнения. Но с другой стороны, древние китайцы были далеко не самыми плохими психологами в мире. Так вот, мастера фэн-шуй рекомендуют ставить на столе специальное изделие — стеклянный цветок лотоса с большим количеством лепестков. Считается, что негативная энергия проходит через них и превращается в позитивную.

В начале статьи мы писали, что любая эмоция — это энергия. А всё, что связано с энергией, так или иначе работает. Так почему бы не попробовать ещё один способ заменить энергию со знаком "-" на энергетические потоки со знаком "+"?

Способ 8. Новая привычка

Многие из нас просто привыкли злиться, даже чувствуют себя в этом состоянии относительно комфортно. Но любую плохую привычку можно заменить на хорошую. Говорят, что для этого нужно делать что-то новое 21 день подряд. Конечно, все люди разные, кому-то потребуется больше или меньше времени.

Но почему бы не попробовать поставить такой эксперимент? Начните не с 21 дня, а с одной недели или даже с 24 часов. Попробуйте хотя бы короткое время не злиться на себя и на окружающих — вы увидите, как начнёт меняться мир вокруг вас.

Бороться с агрессией можно и нужно. В идеале, надо научиться управлять этой эмоцией, чтобы пользоваться ей как оружием, в удобный день и время, но только в случае крайней необходимости.

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