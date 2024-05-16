Как спасти клубнику от заморозков: огородники поделились секретами спасения ягоды

Клубника, хоть и славится морозостойкостью, может пострадать от поздних весенних или ранних осенних заморозков. Чтобы сохранить урожай, важно принять меры защиты. Проект " НаПенсии " поделится несколькими эффективными способами.

Подготовка к зиме:

Обеспечьте клубнику правильный уход в течение сезона, чтобы она подошла к зиме крепкой. Это включает регулярный полив, подкормку, защиту от вредителей и болезней.

Мульчирование

Перед холодами замульчуйте грядки соломой, опавшей листвой, хвоей или другим дышащим материалом. Мульча сохранит тепло в почве и защитит корни.

Укрытие

В регионах с суровыми зимами дополнительно укройте грядки нетканым материалом, лутрасилом или спанбондом.

Защита от весенних заморозков:

Дымовые занавеси

По прогнозу заморозков зажгите дымовые костры или специальные дымовые шашки. Дым создаст защитный занавес, повысив температуру на несколько градусов.

Опрыскивание

За 12 часов до заморозка опрыскивайте клубнику раствором "Эпина" или "Циркона". Эти препараты повысят устойчивость растений к низким температурам.

Укрытие

Используйте лутрасил, спанбонд, полиэтиленовую пленку или другие материалы, чтобы покрыть грядки на время заморозков.

Читайте также: Названы лучшие и худшие соседи для клубники

Спасение цветущей клубники:

Полив

Обильно полейте грядки перед заморозком. Влажная почва лучше защищает корни.

Укрытие

Используйте любые доступные материалы: нетканые материалы, картон, мешковину, лапник.

задымление

Разведите дымные костры или используйте дымовые шашки.

Помните:

Чем раньше принять меры защиты, тем больше шансов сохранить урожай.

Используйте комбинацию методов для лучшего эффекта.

Не торопитесь убирать укрытие после заморозков. Дождитесь, когда пройдет угроза повторных.

Дополнительные советы:

Выбирайте морозостойкие сорта клубники.

Своевременно обрезайте старые листья и усы, чтобы улучшить вентиляцию и освещенность.

Регулярно разрыхляйте почву, чтобы она лучше удерживала тепло.

Напомним, мы уже писали, как подкормить клубнику йодом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!