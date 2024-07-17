Как снизить на 2-3 градуса температуру в комнате и снизить резик перегрева

Высокие температуры изменяют глубину сна, потому что тело естественным образом охлаждается, чтобы инициировать и поддерживать глубокий сон. Слишком теплая спальня препятствует этому процессу.

Перегревание может способствовать ночным страхам и кошмарам и повышает риск синдрома внезапной детской смерти (SIDS).

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Накидала вам поради з практичного досвіду та досліджень, як можна знизити на 2-3 градуси температуру в кімнаті, знизити резик перегріву.

Зверніть увагу на годину, коли зовнішня температура досягає піку і починає падати. У багатьох районах це відбувається близько 18:00. Після цього повітря всередині часто тепліше, ніж повітря зовні. В цей час відкрийте вікна та включіть вентилятори, щоб продувати прохолодніше повітря всередину Приберіть водонепроникні матраци, вони можуть призвести до спітніння вашої дитини Покладіть матрац на підлогу - ідеально як з точки зору безпеки сну для немовлят так і спеки, оскільки гаряче повітря піднімається вгору Заморожена тарілка з льодом перед вентилятором може діяти як саморобний кондиціонер, охолоджуючи кімнату більше, ніж просто один вентилятор Кокосова вода, природно, з високим вмістом мінералів та калію. Розбавлена кокосова вода - це чудовий спосіб протидіяти зневодненню у дітей старшого віку Слідкуйте як одягаєте дитину. Вистачить одного підгузка! Спальний одяг має бути з бавовни, яка є однією з тканин, яка рекомендується при підвищенні температури Прохолодна (не холодна) ванна перед сном може допомогти охолодити вашу дитину. Після цього розслабте, щоб дитина не збуджувалася і знову не нагрівалися. Наприклад, даючи душ або ванну в трохи теплій воді, температура тіла падає і гормон сну, мелатонін, збільшується, що сприяє зануренню в сон Заморозка рушників та тканин в холодильнику. Далі чіпляєте їх на бортики та каркас ліжка Лайфхак для зниження температури в кімнаті на 2-3 градусів. Замотайте фольгою радіатори та пластикове підвіконня. Як показують експерименти, кімната нагрівається в більшому % від тепла, що випромінюють металеві та пластикові поверхні. Фольга буде відбивати.

Про штори блект аут, і так зрозуміло. Як ви спасаєтеся в цю спеку?