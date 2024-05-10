Как скрыть пух на лице с помощью косметики: лайфхак от визажистов
Пушковые волосы на женском лице – это вполне нормальное явление, которое обычно не заметно в повседневной жизни. Однако при нанесении макияжа пушок может становиться более заметным и мешать равномерному нанесению тона. Многие женщины прибегают к бритью, чтобы избавиться от нежелательного пушка.
Но это не всегда приятная процедура, которая может привести к раздражению и травмированию кожи. Визажисты постоянно ищут новые способы сделать пушок невидимым без бритья или других радикальных методов.
Эффективный лайфхак от Тейлора Кратцера
Визажист Тейлор Кратцер поделилась в TikTok очень простым и действенным лайфхаком, который поможет вам скрыть пушок на лице.
Вам понадобится:
- Спрей для фиксации макияжа
- Губка для макияжа
Как это сделать:
- Нанесите макияж, как обычно, используя все необходимые тональные, корректирующие и декоративные средства.
- Равномерно распылите спрей для фиксации на все лицо.
- Легкими движениями прижмите спрей к коже чистой губкой.
Этот метод поможет склеить пушковые волоски, прижать их к коже и сделать их невидимыми.
Дополнительное преимущество:
Спрей для фиксации также поможет вашему макияжу держаться в течение дня, не тускнеть и не расплываться.
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Альтернатива от Бобби Браун
Известный визажист Бобби Браун предлагает альтернативный метод для тех, кто не любит использовать спреи для фиксации.
Ее совет:
- Используйте кремовые продукты для тонирования кожи вместо пудровых и сухих.
- Наносите кремовые средства в направлении роста волосков.
- Используйте спонж вместо кисти для нанесения тона.
Спонж поможет прижать пушок к коже, а кисть, напротив, может его разрыхлить.
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