Как сделать термосумку в домашних условиях: полезные советы

Термосумки прочно вошли в нашу жизнь, став незаменимыми помощниками в путешествиях, пикниках и даже в повседневной жизни. Их используют для транспортировки продуктов, лекарств, напитков, ведь они отлично сохраняют как холод, так и тепло. Об этом пишет Мастер своего дела.

Из каких же материалов производят термосумки?

Наружный слой:

Ткань:

Оксфорд: крепкая, водонепроницаемая, износостойкая.

крепкая, водонепроницаемая, износостойкая. Нейлон: легкий, крепкий, быстросохнущий.

легкий, крепкий, быстросохнущий. ПВХ: водонепроницаемый, легко чистится.

водонепроницаемый, легко чистится. Фольгированная ткань: отражает тепло, помогая сохранять температуру внутри сумки.

Дополнительные элементы:

Уплотнители: обеспечивают герметичность и минимизируют потери тепла.

обеспечивают герметичность и минимизируют потери тепла. Жесткий каркас: сохраняет форму сумки и защищает содержимое от повреждений.

Изоляционный слой:

Пенополиэтилен (ППЭ): самый распространенный изоляционный материал, имеет отличные теплоизоляционные свойства, легкий и доступный.

самый распространенный изоляционный материал, имеет отличные теплоизоляционные свойства, легкий и доступный. Изолон (фольгированный ППЭ): отражает тепло еще лучше, чем обычный ППЭ, более эффективен для сохранения температуры.

отражает тепло еще лучше, чем обычный ППЭ, более эффективен для сохранения температуры. Пенополиуретан (ППУ): более жесткий и крепкий изолятор, чем ППЭ, хорошо сохраняет форму.

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Внутренний слой:

Пищевая пленка: обеспечивает гигиеничность и легко чистится.

обеспечивает гигиеничность и легко чистится. Ткань: дышащая и впитывающая конденсат.

Какую термосумку избрать?

Выбор термосумки зависит от нескольких факторов:

Назначение: зачем вы будете использовать сумку (продукты, напитки, лекарства и т.п.).

зачем вы будете использовать сумку (продукты, напитки, лекарства и т.п.). Температурный режим: нужно ли вам сохранять холод или тепло.

нужно ли вам сохранять холод или тепло. Продолжительность использования: как долго продукты будут находиться в сумке.

как долго продукты будут находиться в сумке. Личный вкус: какой материал вам больше нравится по внешнему виду и тактильным ощущениям.

Помните:

Чем толще изоляционный слой, тем длиннее термосумка будет сохранять температуру.

Чтобы лучше сохранить температуру, предварительно охладите или нагрейте продукты.

Используйте аккумуляторы холода/тепла.

Плотно закрывайте сумку.

Минимизируйте время открытия/закрытия сумки.

Не перегружайте сумку.

Выбирайте термосумку подходящего размера для ваших нужд.

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