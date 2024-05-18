Українська
Лайфхаки

Как сделать термосумку в домашних условиях: полезные советы

Цихоцкая Мария

Как сделать термосумку в домашних условиях: полезные советы
Термосумка отлично выручает в холодное время

Термосумки прочно вошли в нашу жизнь, став незаменимыми помощниками в путешествиях, пикниках и даже в повседневной жизни. Их используют для транспортировки продуктов, лекарств, напитков, ведь они отлично сохраняют как холод, так и тепло. Об этом пишет Мастер своего дела.

Из каких же материалов производят термосумки?

Наружный слой:

Ткань:

  • Оксфорд: крепкая, водонепроницаемая, износостойкая.
  • Нейлон: легкий, крепкий, быстросохнущий.
  • ПВХ: водонепроницаемый, легко чистится.
  • Фольгированная ткань: отражает тепло, помогая сохранять температуру внутри сумки.

Дополнительные элементы:

  • Уплотнители: обеспечивают герметичность и минимизируют потери тепла.
  • Жесткий каркас: сохраняет форму сумки и защищает содержимое от повреждений.

Изоляционный слой:

  • Пенополиэтилен (ППЭ): самый распространенный изоляционный материал, имеет отличные теплоизоляционные свойства, легкий и доступный.
  • Изолон (фольгированный ППЭ): отражает тепло еще лучше, чем обычный ППЭ, более эффективен для сохранения температуры.
  • Пенополиуретан (ППУ): более жесткий и крепкий изолятор, чем ППЭ, хорошо сохраняет форму.

Читайте также: Как быстро заснуть в жару: от египетского метода до правильного положения

Внутренний слой:

  • Пищевая пленка: обеспечивает гигиеничность и легко чистится.
  • Ткань: дышащая и впитывающая конденсат.

Какую термосумку избрать?

Выбор термосумки зависит от нескольких факторов:

  • Назначение: зачем вы будете использовать сумку (продукты, напитки, лекарства и т.п.).
  • Температурный режим: нужно ли вам сохранять холод или тепло.
  • Продолжительность использования: как долго продукты будут находиться в сумке.
  • Личный вкус: какой материал вам больше нравится по внешнему виду и тактильным ощущениям.

Помните:

  • Чем толще изоляционный слой, тем длиннее термосумка будет сохранять температуру.
  • Чтобы лучше сохранить температуру, предварительно охладите или нагрейте продукты.
  • Используйте аккумуляторы холода/тепла.
  • Плотно закрывайте сумку.
  • Минимизируйте время открытия/закрытия сумки.
  • Не перегружайте сумку.
  • Выбирайте термосумку подходящего размера для ваших нужд.

Напомним, мы уже писали, как охладить кровать с помощью бутылок с водой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

Лайфхаки