Как сделать макияж глаз непревзойденным с помощью одной подводки: визажист поделилась лайфхаком

Некоторые женщины обладают невероятным искусством макияжа, создавая безупречный образ при любых обстоятельствах. Их техника нанесения косметики поражает и заставляет задуматься над секретами такого мастерства.

Королева Испании Летиция – одна из тех женщин, которая славится своим изысканным макияжем глаз. Известная визажистка Сара Амелия Фогг раскрыла секрет ее безупречного образа.

Оказывается, Летиция использует один простой прием, который делает ее взгляд выразительным и дымчатым: черная подводка на ватерлинии.

Большинство женщин избегают этого метода, опасаясь, что темная подводка зрительно уменьшит глаза. Действительно, подчеркивание ватерлинии может дать такой эффект.

Однако королева Летиция своим примером доказывает, что это не проблема. При правильном нанесении подводка подчеркивает глаза, придает им глубины и делает ресницы более густыми.

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Как повторить макияж королевы Летиции в домашних условиях:

Купите водостойкий карандаш для глаз. Выбирайте оттенок, дополняющий ваш цвет глаз и стиль макияжа. Можно использовать классический чёрный или темно-коричневый.

Осторожно щелкните пальцем на веке. Окрасьте нижнюю и верхнюю ватерлинию, подчеркивая форму глаз.

Не забудьте о брови! Они должны быть разрыхленными и подчеркнутыми, чтобы визуально открывать глаза. Именно брови не позволят подводке убавить их.

Помните:

Важно наносить подводку тонко и аккуратно, чтобы не создать эффект "заплаканных глаз".

Не употребляйте этот прием, если у вас маленькие и глубоко посаженные глаза.

Для более интенсивного эффекта можно немного растушевать подводку пальцем или кистью.

Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо.

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