Как сделать бьюти-блендер идеально чистым с помощью микроволновки: действенный метод

Бьюти-блендер, несомненно, незаменимый аксессуар в косметичке любой девушки. Этот удобный инструмент позволяет легко наносить тональный крем и консилер, даря возможность даже начинающим добиться идеальной равномерности макияжа.

Так же, как и по другим предметам для макияжа, за бьюти-блендером требуется тщательный уход и очищение. UAportal делится советами, как эффективно и правильно это делать.

Для того чтобы ваш бьюти-блендер оставался чистым и не стал причиной нежелательных высыпаний, важно регулярно его очищать. Обычная промывка с мылом может не удалить все остатки косметики и бактерии. Поэтому попробуйте следующий способ.

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Заполните миску водой, добавьте пару капель жидкого мыла, и окуните туда ваш бьюти-блендер после того, как вы смочите его в воде. Затем поместите миску в микроволновку на 60 секунд. После того как спонж охладится, тщательно промойте его под проточной водой, выжмите и дайте высохнуть. Вы заметите, что после этого он будет выглядеть как новый.

Напомним, ранее мы рассказывали, как не следует использовать бьюти-блендер.

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