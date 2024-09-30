Как правильно выбрать подушку

Выбор подушки – важный аспект, влияющий на качество вашего сна, здоровье шеи и спины. При выборе подушки следует учитывать несколько важных факторов: позу, в которой вы спите, ваш вес, рост, а также возможные заболевания.

Поза для сна

* На боку: Вам нужна высокая и плотная подушка, которая заполнит пространство между головой и плечом, обеспечивая поддержку шейного отдела позвоночника.

* На спине: Подойдет средней высоты и жесткости подушка. Она должна поддерживать естественную изогнутость шейного отдела, но не поднимать голову слишком высоко.

* На животе: Для спит на животе нужна тонкая и мягкая подушка, чтобы избежать чрезмерного изгиба шеи. Можно не использовать подушку вообще

Вес и рост

* Людям с большим весом нужна более жесткая подушка для лучшей поддержки, поскольку их тело может сильнее давить на поверхность.

* Люди с небольшим весом и низким ростом могут выбрать более мягкие и низшие подушки, чтобы сохранить естественную анатомическую позу.

Заболевание и специфические потребности

* Проблемы с шеей или позвоночником: Специальные ортопедические подушки могут помочь поддерживать позвоночник в правильном положении.

* Аллергия: Выбирайте гипоаллергенные материалы, такие как латекс или пена мемори. Они меньше скапливают пыль и снижают риск аллергических реакций.

Как часто нужно менять подушку?

Рекомендуется менять подушку каждые 1,5-2 года. Старая подушка может стать причиной неправильного положения шеи и позвоночника во время сна, что приводит к боли и дискомфорту.

Опасность грязной подушки

Подушка может накапливать пот, масла кожи, отмершие клетки, пылевые клещи и бактерии. По исследованиям, подушка впитывает в 100-200 мл жидкости каждую ночь, что создает идеальную среду для развития микроорганизмов. Это может вызвать аллергии, проблемы с дыханием и даже ухудшение состояния кожи.

Как поддерживать чистоту подушки?

* Регулярно стирать наволочку (еженедельно) и подушку (каждые 3-6 месяцев, если это позволяет материал).

* Используйте специальные защитные чехлы, которые можно стирать.