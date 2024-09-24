Как правильно выбрать муку

Мука является важной частью рациона человека не менее 30 000 лет.

Сегодня мука, которую чаще всего используют для приготовления хлеба, выпечки и макаронных изделий, — это мука универсального назначения, которая проходит процесс рафинирования, который удаляет насыщенные питательными веществами отруби и зародыши из зерен пшеницы.

К счастью, существует много альтернатив насыщенных питательными веществами:

1. Миндальная мука

Изготовляется из молотого бланшированного миндаля, оно естественно не содержит глютена. Особенно богат магний, который необходим для здорового уровня сахара в крови и регуляции артериального давления, работы мышц и нервов.

2. Гречневая мука Это также богатый источник растительных соединений с мощными антиоксидантными свойствами, такими как флавоноиды и фенольные кислоты. Кроме того, гречневая мука содержит железо, калий и витамины группы В.

3. Мука из нута

Известная как граммовая мука и безан, является основным продуктом индийской и карибской кухни и основным ингредиентом таких блюд, как блины, оладьи и хлеб.

Мука из нута очень питательна и является хорошим источником белка, клетчатки, а также витаминов и минералов, таких как фолат и марганец.

4. Цельнозерновая мука Содержит большое количество клетчатки, которое важно для здорового функционирования пищеварительной системы. Он содержит железо, магний, фосфор, цинк и витамины группы В.

Также имеет низкий гликемический индекс, то есть постепенно высвобождает сахар в кровь. Это полезно для людей с сахарным диабетом или имеющих проблемы с регулированием уровня сахара в крови.