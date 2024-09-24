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Как правильно выбрать муку

Наталья Самойленко

Как правильно выбрать муку
Как правильно выбрать муку

Мука является важной частью рациона человека не менее 30 000 лет.

Сегодня мука, которую чаще всего используют для приготовления хлеба, выпечки и макаронных изделий, — это мука универсального назначения, которая проходит процесс рафинирования, который удаляет насыщенные питательными веществами отруби и зародыши из зерен пшеницы.

К счастью, существует много альтернатив насыщенных питательными веществами:

1. Миндальная мука

Изготовляется из молотого бланшированного миндаля, оно естественно не содержит глютена. Особенно богат магний, который необходим для здорового уровня сахара в крови и регуляции артериального давления, работы мышц и нервов.

2. Гречневая мука Это также богатый источник растительных соединений с мощными антиоксидантными свойствами, такими как флавоноиды и фенольные кислоты. Кроме того, гречневая мука содержит железо, калий и витамины группы В.

3. Мука из нута

Известная как граммовая мука и безан, является основным продуктом индийской и карибской кухни и основным ингредиентом таких блюд, как блины, оладьи и хлеб.

Мука из нута очень питательна и является хорошим источником белка, клетчатки, а также витаминов и минералов, таких как фолат и марганец.

4. Цельнозерновая мука Содержит большое количество клетчатки, которое важно для здорового функционирования пищеварительной системы. Он содержит железо, магний, фосфор, цинк и витамины группы В.

Также имеет низкий гликемический индекс, то есть постепенно высвобождает сахар в кровь. Это полезно для людей с сахарным диабетом или имеющих проблемы с регулированием уровня сахара в крови.

Источник:instagram.com

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