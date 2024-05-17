Как правильно выбрать качественный солнцезащитный крем
С наступлением лета мы все больше времени проводим на открытом воздухе. Однако, наслаждаясь солнцем, нельзя забывать о здоровье кожи. Как же ее оградить от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей? Об этом пишет Viva.
Вредное влияние солнца на кожу:
Солнечные лучи оказывают негативное влияние на нашу кожу, ускоряя старение и увеличивая риск развития рака кожи.
- UVA-лучи (90% солнечного излучения) проникают глубоко в кожу, повреждая ДНК, вызывая преждевременное старение и снижая иммунитет. Эти лучи могут проходить через облака и одежду.
- UVB-лучи (10% солнечного излучения) отвечают за ожоги, фотостарение и мутации в клетках кожи, которые могут привести к серьезным заболеваниям. Эти лучи особенно опасны летом, а некоторые поверхности отражают до 80% их излучения, удваивая отрицательное воздействие.
Признаки солнечных ожогов:
Получить солнечный ожог можно не только лежа на пляже. Иногда достаточно нескольких минут под солнцем, чтобы появились покраснения на конечностях, плечах или лице.
Последствия солнечных ожогов:
- Увеличение риска рака кожи и меланомы
- Сухость и преждевременное старение кожи
- Появление пигментных пятен
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Как защитить кожу от солнца:
Используйте солнцезащитные средства:
- SPF не менее 30
- Широкий спектр действия (защита от UVA и UVB)
- Физические фильтры (диоксид титана, оксид цинка)
- Антиоксиданты
- Водостойкость
- Подходит к вашему типу кожи
Наносите солнцезащитный крем за 20 минут до выхода на солнце:
- Не забудьте про уши, губы, шею и ступни
- Повторно наносите крем каждые 2 часа, а также после купания или потоотделения
Носите одежду и головные уборы, защищающие от солнца:
- Плотные ткани темного цвета
- Широкополые шляпы и солнцезащитные очки
Избегайте пребывания на солнце в пиковые часы (10:00-16:00):
- Ищите тень
- Пейте много воды
Регулярно осматривайте кожу на предмет родинок и пигментных пятен:
- При обнаружении каких-либо изменений обратитесь к дерматологу
Помните:
- Защита кожи от солнца – это инвестиция в ваше здоровье и красоту.
- Правильный уход за кожей поможет вам сохранить ее молодость и здоровье на долгие годы.
Обратитесь к дерматологу или косметологу, чтобы получить индивидуальную консультацию по выбору солнцезащитного средства и уходу за кожей.
Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей летом.
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