Как правильно выбрать качественный солнцезащитный крем

С наступлением лета мы все больше времени проводим на открытом воздухе. Однако, наслаждаясь солнцем, нельзя забывать о здоровье кожи. Как же ее оградить от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей? Об этом пишет Viva.

Вредное влияние солнца на кожу:

Солнечные лучи оказывают негативное влияние на нашу кожу, ускоряя старение и увеличивая риск развития рака кожи.

UVA-лучи (90% солнечного излучения) проникают глубоко в кожу, повреждая ДНК, вызывая преждевременное старение и снижая иммунитет. Эти лучи могут проходить через облака и одежду.

(90% солнечного излучения) проникают глубоко в кожу, повреждая ДНК, вызывая преждевременное старение и снижая иммунитет. Эти лучи могут проходить через облака и одежду. UVB-лучи (10% солнечного излучения) отвечают за ожоги, фотостарение и мутации в клетках кожи, которые могут привести к серьезным заболеваниям. Эти лучи особенно опасны летом, а некоторые поверхности отражают до 80% их излучения, удваивая отрицательное воздействие.

Признаки солнечных ожогов:

Получить солнечный ожог можно не только лежа на пляже. Иногда достаточно нескольких минут под солнцем, чтобы появились покраснения на конечностях, плечах или лице.

Последствия солнечных ожогов:

Увеличение риска рака кожи и меланомы

Сухость и преждевременное старение кожи

Появление пигментных пятен

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Как защитить кожу от солнца:

Используйте солнцезащитные средства:

SPF не менее 30

Широкий спектр действия (защита от UVA и UVB)

Физические фильтры (диоксид титана, оксид цинка)

Антиоксиданты

Водостойкость

Подходит к вашему типу кожи

Наносите солнцезащитный крем за 20 минут до выхода на солнце:

Не забудьте про уши, губы, шею и ступни

Повторно наносите крем каждые 2 часа, а также после купания или потоотделения

Носите одежду и головные уборы, защищающие от солнца:

Плотные ткани темного цвета

Широкополые шляпы и солнцезащитные очки

Избегайте пребывания на солнце в пиковые часы (10:00-16:00):

Ищите тень

Пейте много воды

Регулярно осматривайте кожу на предмет родинок и пигментных пятен:

При обнаружении каких-либо изменений обратитесь к дерматологу

Помните:

Защита кожи от солнца – это инвестиция в ваше здоровье и красоту.

Правильный уход за кожей поможет вам сохранить ее молодость и здоровье на долгие годы.

Обратитесь к дерматологу или косметологу, чтобы получить индивидуальную консультацию по выбору солнцезащитного средства и уходу за кожей.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей летом.

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