Как правильно сажать рябину и какой сорт выбрать

В древности рябина была не просто украшением двора, но и своеобразным оберегом. Ее считали "хранительницей домашнего очага", верили, что она отгоняет нечисть. Да и кроме этих поверий есть много причин, почему стоит посадить рябину возле своего дома. Об этом пишет Главред.

Чем полезна рябина?

Ягоды рябины – это настоящая сокровищница витаминов. По их содержанию они превосходят даже лимоны и морковь! В них содержатся витамины С, А, РР, группы В, а также множество микроэлементов.

По их содержанию они превосходят даже лимоны и морковь! В них содержатся витамины С, А, РР, группы В, а также множество микроэлементов. Рябина обладает лечебными свойствами. Ее плоды используют в народной медицине для лечения зобной болезни, проблем с желчным пузырем, отеками.

Ее плоды используют в народной медицине для лечения зобной болезни, проблем с желчным пузырем, отеками. Из ягод рябины можно готовить вкусные и полезные напитки и десерты. Рябиновое вино, варенье, компоты – это не только лакомство, но и источник витаминов и минералов.

Рябиновое вино, варенье, компоты – это не только лакомство, но и источник витаминов и минералов. Рябина – это замечательное медоносное растение. Ее цветы привлекают пчел, а мед из рябины обладает целебными свойствами.

Ее цветы привлекают пчел, а мед из рябины обладает целебными свойствами. Рябина неприхотлива в уходе. Она устойчива к вредителям и болезням, не нуждается в особых условиях выращивания.

Она устойчива к вредителям и болезням, не нуждается в особых условиях выращивания. Рябина – это красивое дерево. Ее весеннее цветение и яркий осенний наряд украсят любой участок.

Какую рябину посадить?

Современные селекционеры вывели множество сортов рябины с улучшенными характеристиками.

Для получения ягод подойдут сорта "Гранатная", "Титан", "Красная большая". Их плоды больше и слаще, чем у дикорастущей рябины.

подойдут сорта "Гранатная", "Титан", "Красная большая". Их плоды больше и слаще, чем у дикорастущей рябины. Для декоративных целей можно выбрать сорта с разноцветными листьями ("Рубиновая", "Сорбифолия") или с необычной формой кроны ("Плакучая").

Посадка рябины не требует специальных знаний и умений. Ее можно посадить весной или осенью. Рябина любит солнечные места, но может расти и в полутени.

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