Как правильно отдавать долги, чтобы деньги умножались: приметы и предрассудки

В народе существует много примет о том, как правильно занимать и возвращать деньги. Некоторые из них сходятся во мнении, что отдавать долги лучше мелкими купюрами, а давать взаймы - большими, не давать деньги вечером, не касаться рук того, кто их дает, и возвращать больше, чем одолжили, попросив сдачу, чтобы не потерять свою финансовую удачу. Об этом пишет Главред.

Действительно ли существуют дни, когда нельзя отдавать долги, чтобы не избавиться от богатства и не стать заложником кредитов?

Лунные дни:

Астрологи считают, что возвращать долги нельзя в 1, 6, 11, 15 и 23 месячных дня. В эти дни вы рискуете "подарить" часть своей финансовой удачи тому, кому занимали.

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Церковные праздники:

Священнослужители относятся к приметам скептически, но и они признают, что по большим праздникам существуют определенные запреты. Возврат долгов в такие дни, как Рождество, Пасха, Троица также не рекомендуется.

Дни недели:

Чтобы не стать вечным должником, не рекомендуется отдавать долги в понедельник (можете снова оказаться в долгах), пятницу (можете обменяться не только деньгами, но и негативной энергией) и воскресенье, особенно если в эти дни выпадают церковные праздники. "Нейтральными" днями считаются вторник и суббота – в эти дни возврат долгов допустим, если срочно требуется.

Важно помнить:

Это только народные приметы и предрассудки, к которым можно относиться по-разному.

Самое главное – это искреннее желание вернуть долг и ответственное отношение к своим финансовым обязательствам.

Если вы не можете отдать долг вовремя, важно честно сообщить об этом кредитору и договориться о новом сроке или плане выплат.

Помните: занимать и отдавать деньги – это не просто финансовая операция, это вопрос доверия и уважения.

Напомним, мы уже писали опять примет о действительно работающих деньгах.

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