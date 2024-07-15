Как правильно называть копчик на русском: красивое соответствие, которое стоит добавить в свой лексикон

Слово "копчик" является калькой по русскому языку и не имеет соответствия в украинском. Использование таких калек способствует смешению украинского и русского языков, что может приводить к росту суржика – явления, когда в речи используются элементы разных языков без четкого разграничения между ними.

Автор и ведущая программы "Правильно на украинском", Ольга Багний, подчеркнула, что вместо кальки "копчик" следует использовать слово "куприк".

"Копчиком мы называем кость, расположенную в нижней части позвоночника. Но это ошибка, ведь в украинском языке нет слова "копчик". Зато есть слово "куприк" - это и есть кость в нижней части позвоночника. Запомните: не копчик, а копчик", – прокомментировала Багний.

Копчик – это кость, которая является последней частью позвоночника, расположенная у ягодиц. Часто его ошибочно называют копчиком, но, как мы выяснили, в украинском языке этого слова нет. Копчик является важной частью нашего тела, которая помогает поддерживать стабильность при сидении и движениях.

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