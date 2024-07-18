Как повысить свою производительность: 5 действенных советов

У каждого из нас всего 24 часа в сутки, чтобы успеть все: работу, важные решения, действия и отдых. Как мы распределяем это драгоценное время, определяет нашу жизнь.

Существует два ключевых способа повысить производительность: больше работать или работать разумнее. Все мы стремимся к большему заработку, лучшему отдыху и времени с близкими. Вот пять советов, которые помогут вам оптимизировать время работы, стать более эффективными, пишет Ukr.Media.

Отключите рассеиватели внимания:

Вы думаете, что знаете, сколько времени тратите на разные действия? На самом деле это не всегда так. Постоянно отвлекаетесь на сообщения, проверяете соцсети? Существуют программы, автоматически отслеживающие вашу активность в телефоне. Просмотрите отчет в конце дня. Сколько времени вы потратили на Инстаграм или другие приложения? Вы удивитесь результату!

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Делайте регулярные перерывы:

Это может показаться нелогичным, но планируемые перерывы улучшают концентрацию и производительность. Важно понимать, что такое качественный перерыв. Чтобы организм отдохнул, измените положение тела. Если сидели, встаньте, пройдитесь, сделайте легкие упражнения. Качественный перерыв, который предоставит вам энергию, – это точно не проверка соцсетей.

Используйте "правило двух минут":

Если вам нужно выполнить задание, которое занимает 2 минуты или меньше, сделайте его сразу. Не откладывайте. Его исполнение займет меньше времени, если вы не будете откладываться.

Откажитесь от ненужных встреч:

Собрание и встречи отбирают энергию и время. Откажитесь от них, если это возможно. Прежде чем согласиться на встречу, спросите себя, поможет ли она вам достичь поставленных целей? Если нет, отправьте письмо или позвоните по телефону.

Забудьте о многозадачности:

Мы ошибочно полагаем, что одновременное выполнение нескольких задач делает нас продуктивным. На самом деле, многозадачность имеет обратный эффект. Вы упускаете фокус внимания и не выполняете работу качественно. Возьмите правило выделять главные приоритеты и выполнять их последовательно. Сосредоточьтесь на том, что дает результат и ведет к поставленным целям.

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