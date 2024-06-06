Как помочь ребенку повысить самооценку

Самооценка ребенка пластична. В какие-то периоды может расти, в какие-то — падать. Хорошая новость: ее можно поднять, исправив недостатки воспитания в прошлом. Но при этом ее легко и понизить — неправильными словами, поступками, решениями. Что же такое детская самооценка, как родители на нее влияют и как повысить самооценку ребенку?

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Как формируется самооценка ребёнка

Существует 4 условных этапа формирования самооценки ребёнка и подростка:

С рождения до двух лет. В этот период преобладает чувство привязанности малыша к маме. Он воспринимает себя с ней, как единое целое, поэтому чутко подстраивается под ее эмоциональный фон. Если мама страдает и подавлена — малыш не остается безучастным. Свое беспокойство он выражает плачем, нервозностью, сбитым режимом и пр. И наоборот, если у мамы все отлично, ребенок чувствует себя комфортно. Самовосприятие малыша всецело зависит от родителей — он чувствует как вы к нему относитесь и на основании этого формирует некого отношение к себе. Дошкольный возраст — 3-5 лет. Кризис трех лет обусловлен естественной сепарацией ребенка от мамы/родителей. Он чувствует потребность заявить о своих желаниях, проявить инициативу. Родителям нужно поддерживать и способствовать первым проявлениям самостоятельности. Младший школьный возраст — 6-9 лет. Круг общения ребенка расширяется. Он учится коммуницировать с большим количеством людей, начинает искать свое место в коллективе. Школьная жизнь становится преобладающей деятельностью, и успеваемость напрямую влияет на самооценку. Подростковый этап — 10-15 лет. Восприятие подростком самого себя во многом зависит от того, какую оценку он получает от окружающих — родителей, друзей, учителей. Родителям необходимо внимательно следить, в какой среде находится ребенок. Если она негативная — стоит принимать меры.

К чему приводит низкая самооценка у ребёнка

Ребенок, которого родители не научили любить и уважать самого себя, считаться со своими желаниями и выстраивать приоритеты, вряд ли сможет иметь здоровые отношения с окружающими. Ведь нас уважают и ценят ровно настолько, насколько мы уважаем и ценим сами себя.

Человек с низкой самооценкой не любит себя, не считает себя достойным чего-то хорошего, не видит перспектив и не чувствует сил для преодоления препятствий на пути к желаемому результату. Он плывет по течению и воспринимает плохое обращение от окружающих, как данность.

Низкая самооценка провоцирует преобладание негативных самоощущений — вины, страха, неуверенности, стыда. Со временем они могут переродиться во враждебность, агрессию. Собственные проблемы проецируются на окружение, а потом и на весь мир. Неумение выстраивать отношения приводят к отсутствию друзей, семьи, успешной карьеры.

Виды самооценки ребёнка

Чтобы вплотную заняться формированием или восстановлением самооценки у ребенка, вам нужно знать, какой она бывает:

✓ Завышенной. Такой ребенок думает, что он во всем прав, пытается контролировать поведение других людей, управлять ситуацией. Завышенная самооценка заставляет постоянно обращать на себя внимание окружающих: "Я же такой классный, посмотрите". Ребенок преувеличивает достижения и преуменьшает неудачи. Возможна ревность и агрессивная реакция на успехи других детей.

✓ Заниженной.Ребенок тревожный, неуверенный в себе, застенчивый, недоверчивый. Постоянно ждет ударов — его обманут, обидят, недооценят, поэтому выстраивает условную стену между собой и окружающими. Он редко проявляет инициативу, боясь неудачи.

✓ Адекватной. С адекватной самооценкой жить легче и приятнее. Ребенок верит в себя и свои силы. Неудачи его только закаляют — он знает, что если постараться чуть лучше, обязательно достигнет желаемого. Не стесняется просить помощи и вполне может оказать ее окружающим. Адекватная самооценка дает старт для формирования здоровой во всех смыслах личности.

Как повысить самооценку ребенка: 5 способов

Приведем несколько способов, как поднять ребёнку самооценку. Эти простые советы будут актуальны для любого возраста — и для подростка, и для малыша. Корректируйте только формат их применения.

1. Уважайте своего ребенка.

Когда круг общения ребенка состоит преимущественно из родных, их слова в его сторону способствуют формированию образа себя.

✓ "Если мама говорит, что я красавчик, значит, я красавчик".

✓ "Если папа кричит, что я тупица, значит, я действительно не очень умная".

✓ "Если бабушка отметила, что я аккуратно вырезала снежинку, значит, я кое-что умею".

✓ "Если родители сказали, что я опять что-то разобью, значит, я действительно неуклюжий".

Психика человека устроена так, что любая словесная информация заставляет нас в уме рисовать образ. И если ребенку много раз говорить, что он недотепа, лентяй и врун — это прочно засядет в его голове. Маленький человек будет вести себя согласно навязанному амплуа.

Чтобы не допустить подобного, контролируйте всё сказанное в адрес ребенка. А еще — не игнорируйте, когда он к вам обращается и требует внимания.

2. Считайтесь с его мнением.

Вы хотите, чтобы ваше мнение что-то значило для ребенка? Тогда сделайте первый шаг — проявите уважение к его желаниям и взглядам. Если они идут вразрез с вашими планами или ценностями, это повод пересмотреть его личностные ориентиры и установки, которые вы заложили.

Выбирайте игрушки и одежду вместе, планируйте выходные и отпуск с учетом желаний ребенка, интересуйтесь его мнением по поводу явлений и событий в вашей жизни. Пусть он ощущает собственную ценность, как члена семьи.

3. Хвалите без боязни перехвалить.

Родительская похвала очень много значит для детей. Ведь именно от их одобрения зависит оценка ребенком полученного результата: "Мама похвалила, значит, я всё правильно сделал". Похвала укрепляет веру в себя, открывает новые возможности, мотивирует к дальнейшим действиям.

Есть одна хорошая фраза: "Чистосердечно хвалить добрые дела — значит, до некоторой степени принимать в них участие". Родители, которые не скупятся на похвалу в адрес своего ребенка, как бы фиксируют его достижения, повышают их значимость и подкрепляют убеждение, что это случилось в том числе благодаря их стараниям. Поэтому хвалить ребенка не только полезно для него самого, но и крайне приятно для родителей. Не отказывайте себе в этом маленьком удовольствии.

4. Не критикуйте ребенка.

Лучше отметить его выбор, но при этом сообщить, как, по вашему мнению, будет еще лучше. Сухая критика демотивирует, заставляет сомневаться в собственных способностях. Тем более если она выражена в словах с переходом на личности: "Да что ты бегаешь, как слон". Лучше вместо этих слов сказать что-то вроде: "Ходи, пожалуйста, спокойно и обуй тапочки, чтобы не тревожить соседей снизу". Просьба "не бегать" донесена, причем убедительно и корректно, без уничижительного обращения. В первом случае мы убиваем самооценку ребенка — он слон, большой и неуклюжий. Во втором — аргументируем, почему не стоит бегать и как снизить громкость шагов.