Как подобрать форму бровей, которая будет подходить вашему лицу: полезные советы от визажистов

Брови – это не просто рамка для глаз, но и важный элемент, подчеркивающий красоту лица и визуально изменяющий его черты. Чтобы найти свою идеальную форму бровей, важно учесть два ключевых фактора: естественный изгиб бровей и тип лица. Об этом пишет ТСН.

Как определить свою идеальную форму бровей

Определите начало брови: Приложите карандаш или кисточку к крылу носа так, чтобы он проходил через внутренний угол глаза. Эта точка станет началом вашей брови. Определите высшую точку брови: Переместите карандаш или кисточку от угла рта к наружному углу глаза, держа его по диагонали. Эта точка будет самой высокой точкой вашей брови. Определите конец брови: Снова держа карандаш у носа, проведите его через наружный угол глаза. Эта точка станет концом вашей брови.

Подбор формы бровей под тип лица

Круглое лицо: Помогут удлинить и зрительно "похудеть" брови с изящным изгибом и немного заостренным кончиком.

Помогут удлинить и зрительно "похудеть" брови с изящным изгибом и немного заостренным кончиком. Овальное лицо: Идеально подойдет максимально прямая линия брови, которую в некоторых случаях можно немного округлить.

Идеально подойдет максимально прямая линия брови, которую в некоторых случаях можно немного округлить. Квадратное лицо: Смягчить черты помогут округлые брови мягкой формы, достаточно широкие. Острые и тонкие брови в этом случае не рекомендуются.

Смягчить черты помогут округлые брови мягкой формы, достаточно широкие. Острые и тонкие брови в этом случае не рекомендуются. Прямоугольное лицо: Сравнить пропорции помогут мягкие округлые брови средней ширины без резких углов и обострений. Кончики бровей можно немного удлинить.

Сравнить пропорции помогут мягкие округлые брови средней ширины без резких углов и обострений. Кончики бровей можно немного удлинить. Сердцеобразное или треугольное лицо: Необходимо смягчить верхнюю часть лица. Брови не должны быть прямыми. Более гармоничным вариантом станет дугообразная форма или с немного приподнятым кончиком.

Необходимо смягчить верхнюю часть лица. Брови не должны быть прямыми. Более гармоничным вариантом станет дугообразная форма или с немного приподнятым кончиком. Ромбовидное лицо: Подойдут брови с мягкими сгибами. Желательно избегать резко выраженных изломов и четко прорисованной прямой линии. Предпочтение лучше отдать форме арки.

Напомним, мы уже писали, как правильно ухаживать за бровями и улучшить их состояние.

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