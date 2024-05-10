Как партнеры влияют друг на друга: какие закономерности

Недавно размышляли с подругой на очень интересную тему. Как партнеры влияют друг на друга. И каковы же закономерности этого влияния. Почему с одним мужчиной женщина цветёт, с другим наоборот. Так же как и мужчины, рядом с одной женщиной благоухают энергией, ухоженные, а рядом с другой все увядают внешне, энергетически.

Просмотрели мы интернет ради интереса, сверить наши наблюдения и ощущения. Кроме "Как женщина влияет на успех, заработок мужчины"-мы ничего не нашли. А жаль!

Поскольку проходить мастер-классы и учиться как влиять на мужика-это конечно забавное занятие. Но кому оно принесло пользу? Почему тогда вокруг не становится больше успешных мужчин?

Но вот задуматься над тем как наше внутреннее ощущение себя влияет на нашего партнера-это совсем другая история. Поскольку нужно трезво взглянуть на себя. И честно! Наши внутренние комплексы, страхи очень влияют на партнёра. Когда женщина не уверена в себе, она не заинтересована чтобы её партнёр выглядел хорошо, как минимум. А то уведут, украдут, заворожат. Слышала даже такие высказывания, чем хуже мой мужчина будет выглядеть, тем мне спокойнее, не уведут. Или, тем я лучше смотрюсь на его фоне. Тоже самое и наоборот.

Так интересно, что даже с разными партнерами у нас проявляются разные черты характера. Потому то с одной женщиной мужчина добрый, любящий, а с другой дёрганный и орущий. И наоборот-повторюсь.

Получается, что чем хуже и неувереннее мы ощущаем себя внутри, тем разрушительней мы влияем на партнёра/партнершу.

Конечно можно жить и не задумываться о своих страхах, убеждениях, и комплексах. И продолжать жить в плену вторичных выгод: "раз я внутри мухомор, то и из тебя поганку сделаю".

То есть, если внутри мы себя ощущаем ущербно, неуверенно, несчастно, то и партнеру не дадим ощущать себя по другому.

Но если говорить о зрелости, о осознанности, о реальности. То нужно заниматься собой в первую очередь. Прорабатывать свои внутренние убеждения. Вычищать все "кладовочки своей личности". Самому цвести и создавать такую ауру благоприятную вокруг себя. Такие пары сразу видно, оба цветут, у обоих искра в глазах. А не фейковый театр "теней".