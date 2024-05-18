Как одеваться девушкам и женщинам маленького роста: практические советы стилистов

В мире моды существует особая категория одежды для женщин с ростом до 162 см, которую называют "petite". Этот термин указывает на коллекции, специально созданные для женщин, стремящихся визуально показаться выше.

Эксперт по стилю Ольга Галушка рассказала, как придерживаться принципа пропорциональности. А этими советами поделится с вами команда UAportal.

"Ваш гардероб, включая аксессуары и обувь, должен соответствовать вашим пропорциям тела. Так, если ваш рост составляет 155 см, имеете мелкие черты лица и маленький размер стопы, то выбирайте соответственно меньшие размеры одежды, сумок, украшений и обуви. Ваша сумка должна быть небольшой или среднего размера с короткой ручкой, а украшения – скромными. Относительно обуви, отдавайте предпочтение моделям с плоской подошвой или низким каблуком. Обувь на толстой подошве не сделает вас выше, а только нарушит гармонию вашего образа", – отмечает эксперт.

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Она также советует избегать одежды, которая выглядит на вас слишком большой, и выбирать вещи, правильно садящиеся по фигуре. Это не означает, что одежда должна быть тесной, но она должна мягко облегать и подчеркивать ключевые точки вашего тела, такие как шея, ключицы, талия и лодыжки.

Для создания визуальной иллюзии роста, Галушка рекомендует использовать в одежде больше вертикальных линий. Это можно сделать, обращая внимание на такие детали, как карманы, швы, декоративные элементы и принты. Вертикальные линии помогают визуально вытянуть фигуру, тогда как горизонтальные могут сделать отдельные части тела более широкими. Поэтому, например, вместо одежды в горизонтальную полоску, следует выбирать одежду с вертикальными линиями, избегать одежды с большим количеством накладных карманов и выбирать брюки со стрелками для создания более стройного силуэта.

Для создания идеального образа женщинам с небольшим ростом стилисты предлагают следующие советы:

Акцент на талии. Использование ремня на талии может зрительно сбалансировать пропорции фигуры. Ремень можно добавить к вашему пиджаку или платью для создания более утонченного силуэта.

Выбор коротких юбок и обуви с заостренным носком. Эксперты утверждают, что обувь с заостренным носком визуально удлиняет ноги, устремляя взгляд вниз.

Брюки с высокой талией. Брюки с высокой посадкой идеально подходят для миниатюрных фигур, поскольку они создают впечатление более длинных ног и одновременно подчеркивают талию.

Монохромный стиль. Одежда в монохромном стиле является отличным выбором для женщин маленького роста, поскольку она помогает избежать визуального разделения фигуры на блоки, что может снизить рост.

Макси пальто. Длинное пальто придаст элегантности любому наряду, а миди-длина оптимальна для женщин с petite размерами.

Эти советы помогут создать гармоничный и стильный образ, подчеркивая преимущества фигуры.

Раньше мы уже рассказывали, какую одежду нужно выбирать женщинам низкого роста.

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