Как очистить штаны от пятен травы: хозяйки поделились полезными советами

Все мы знаем, как легко испачкать джинсы травой, ведь летние прогулки и активный отдых не обходятся без таких приключений. Но не стоит расстраиваться, ведь избавиться от пятен от травы можно и дома, не прибегая к химчистке. Об этом пишет Главред.

Вот несколько действенных лайфхаков, которые помогут вам спасти любимые джинсы:

Не теряйте время!

Чем быстрее вы начнете пятна выводить, тем легче это будет сделать. Не пытайтесь вытереть ее салфеткой или тряпкой, ведь это только размажет грязь.

Сода и уксус:

Этот метод отлично подходит для свежих пятен. Намочите пятно водой, посыпьте содой, а затем налейте уксус. Подождите 4-5 минут, чтобы произошла химическая реакция, затем промойте пятно водой.

Кипяток:

Этот метод особенно effective for fresh stains. Разместите загрязненные джинсы над раковиной и обильно полейте пятно крутым кипятком. После этого немедленно постирайте джинсы в стиральной машине.

Хозяйственное мыло:

Намыльте пятно горячим мыльным раствором. Для лучшего эффекта измельчите мыло и разведите его водой до густой кашицы. Натрите загрязненное место щеткой или губкой, оставьте на 20 минут, а затем постирайте джинсы.

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Перекись водорода:

Этот метод подходит только для светлых джинсов, ведь перекись может осветить темные ткани. Полейте пятно перекисью водорода и потрите его. Оставьте на несколько минут, а затем постирайте джинсы.

Соль:

Смешайте 1 столовую ложку соли со стаканом воды. Нанесите раствор на пятно, оставьте на 30 минут, а затем постирайте джинсы.

Напомним, мы уже писали, как отстирать пятна от травы из любимой одежды.

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