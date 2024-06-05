Как научить ребенка давать сдачу

Дети учатся общению с самого рождения — на примере отношений в семье. Они перенимают тактику решения споров от родителей: как они улаживают конфликты между собой, с другими своими детьми, родственниками. Можно сколько угодно учить ребенка конструктивному общению, но если дома бытовые ссоры переходят в мощное противостояние со взаимными оскорблениями — не стоит удивляться, что в детском коллективе ваше чадо будет проявлять себя точно так же.

Но даже если навык гасить конфликты успешно усвоен, это не всегда спасает от прямой агрессии. Иногда нужно проявить недюжинную смелость и решительность, чтобы не дать себя в обиду. Как научить ребенка давать отпор?

Почему ребенок не дает отпор

"Мама, меня в саду обижают", — жалуется малыш, показывая очередную ссадину. Непросто сохранить спокойствие, когда твоего ребенка обижают, а он не может постоять за себя и пресечь нападки. Но и спускать дело на тормозах — не выход, иначе буллинг и тумаки станут привычным способом общения с вашим ребенком.

Почему же он не может сам постоять за себя? Причин несколько:

✓ особенности темперамента ребенка — мягкие, нерешительные, крайне спокойные дети просто теряются перед обидчиками и не знают, как реагировать на их провокации;

✓ отражение внутренней ситуации в семье — бывает, что кто-то из родителей явный доминант. Он диктует уклад жизни, его слово решающее. Близкие адаптируются к его позиции и предпочитают не вступать в конфронтацию. Такой же механизм адаптации будет действовать у ребенка по отношению к обидчику — вместо адекватной реакции он просто приспособится к агрессии и будет терпеть;

✓ неразрешение дать отпор — ребенок не знает, что против агрессора можно и нужно принимать меры. Даже если ранее он жаловался на нападки своим родителям, те не просто отмахивались, но и стыдили его: "Сам виноват, что с одноклассниками не сложилось, надо дружить со всеми";

✓ программирование — родители постоянно повторяют, что хорошие дети не дерутся, или наоборот — упрекают ребенка в слабости. Такие установки формируют восприятие себя, как человека, который просто не может выступить против обидчика.

Стоит ли родителям вмешиваться в детские конфликты

Все зависит от сложности ситуации и возраста ребенка. Как правило, подростки крайне неохотно рассказывают родителям о своих отношениях со сверстниками. И даже если имеет место буллинг — вытянуть из них хоть слово на эту тему проблематично. О проблемах становится известно от посторонних людей.

Детям садиковского возраста и младшим школьникам крайне важна родительская поддержка в любых трудных ситуациях, а тем более, если они становятся "мишенью" для нападок. И очень важно, чтобы родитель сразу знал как научить ребенка отвечать обидчику.

Чем могут помочь родители:

Выявить провокатора. Иногда агрессором выступает не тот, кто непосредственно обижает ребенка, а третье лицо. Подговаривать на неблаговидные поступки могут другие дети, родители и даже учителя/воспитатели, которым ваш ребенок может в чем-то быть неудобным. Вашего опыта, проницательности и умения разбираться в причинах ситуации должно хватить для того, чтобы выявить истинного провокатора, а не наказать его "исполнителя". Защитить ребенка. Для начала нужно собрать вместе участников конфликта: родителей обидчика, воспитателя/учителя, психолога. А если агрессия выражается в драках — администрацию сада или школы. Не нужно скандалить и угрожать, ваша задача — найти компромисс и сделать так, чтобы буллинг прекратился. Как только ребенок почувствует, что мама и папа готовы его защищать — он и сам морально окрепнет, чтобы дать отпор. Свои выводы сделает и обидчик — он узнает, что его "жертва" вовсе не жертва, за ней есть кому постоять. Устранить травмирующие факторы. Если достичь компромисса с родителями агрессора не удалось, возможно, есть смысл перевести ребенка в другой класс/группу.

В защите ребенка родителям важно договориться между собой и выработать единую стратегию действий, потому что любые разногласия будут только усложнять ситуацию. Если позиция мамы и папы в корне отличается — возможно, есть смысл пойти на семейную терапию, ведь проблема грозит перерасти во внутрисемейный конфликт. И даже если будет достигнут некий компромисс, есть риск, что кто-то из родителей все равно постарается перетянуть ребенка на свою сторону.

Если в семье и так все хорошо, то любая трудная ситуация ее сплотит еще больше: мама, папа, бабушки и дедушки выступают единым фронтом, создавая у ребенка ощущение крепкой почвы под ногами и надежной защиты.

Как поступать в конфликтных ситуациях

Давайте рассмотрим несколько примеров конфликтных ситуаций в детском коллективе:

Случайно толкнули

Почему это произошло:

Дети активны, подвижны, невнимательны. Они могут бегать, не видя преград, могут заиграться и превысить усилия (например, бросая мяч).

Что делать родителям: Объясните ребенку, что его толкнули случайно. Он просто оказался рядом в неудачный момент. Давать сдачи в таком случае не нужно. Лучше предупредить непоседу, чтобы играл/бегал подальше от остальных детей.

Назвали смешным прозвищем

Почему это произошло:

Особенно остро на это реагируют девочки. Задетое эго провоцирует сильные эмоции: ребенку кажется, что его специально хотели обидеть таким прозвищем.

Что делать родителям:

Выдумывание смешных прозвищ среди детей не редкость. Им хочется проявить оригинальность, блеснуть остроумием. Иногда это вполне безобидные эпитеты вроде "рыжуля" или "соня". Но нередки и обидные прозвища вроде "дылда" или "очкарик". Узнайте, как именно назвали вашего ребенка. Если это вполне невинно — приободрите его, объясните, что в этом слове нет ничего плохого. К примеру, "рыжуля" — это потому что одноклассникам нравятся твои красивые волосы цвета огня. Авторам глумливых прозвищ стоит незамедлительно придумать "ответ" — такие же обидные эпитеты. Пусть побудут в шкуре тех, кого вздумали дразнить.

Оскорбили нецензурным словом

Почему это произошло:

Нецензурную лексику дети в основном слышат дома: от взрослых, по телевизору. А после — используют мат в ситуациях, когда не могут выразить свои эмоции нормальными словами.

Что делать родителям:

Адекватный ответ ребенка в такой ситуации — пристыдить обидчика. Сказать, что подобные слова воспитанные люди не употребляют. А если он невоспитанный, то пусть общается с себе подобными. Такой отпор остудит пыл даже самого заядлого матерщинника, ведь никому не хочется прослыть неотесой.

Ударили однократно

Почему это произошло:

Физическое воздействие, как следствие конфликта, недопустимо и не может быть оправдано ничем. Однако многие дети дерутся даже несмотря на то, что родители много раз объясняли им, что так делать нельзя. Почему? Причин много: это и пример взрослых, и скрытая агрессия, и неумение справляться с эмоциями.

Что делать родителям:Скажите своему ребенку, что никто не имеет права его бить. Но если такое случилось, ударить в ответ — адекватный, но все же не самый лучший выход. Агрессия порождает агрессию, и гораздо лучше постараться решить конфликт словами. Стоит привлечь взрослых, объяснить обидчику понятие личных границ и недопустимость их нарушения.

Периодически избивают, толкают, кусают

Почему это произошло:

Буллинг — проблема современного общества. Он возникает не только в детских коллективах, но и в любой среде, где находятся вместе совершенно разные люди. Более сильные личности подавляют слабых, руководствуясь своими инстинктами. И задача слабых — набираться храбрости и давать отпор.

Что делать родителям:

Если атаки на вашего ребенка периодически повторяются, организована коллективная травля, словесные стычки переходят в избиения, нужно задействовать все возможные способы самозащиты. Самый простой — изъять ребенка из травмирующей среды. Но бегством проблему не решить. Гораздо продуктивнее показать ему пример борьбы за свои права, и не просто борьбы, а победы. Привлекайте все стороны конфликта: родных обидчиков, других детей (свидетелей стычек) и их родителей, педагогов, администрацию школы, а в особых случаях — полицию. Ваша задача — предать ситуацию максимальной огласке, чтобы добиться адекватных мер в отношении обидчиков.

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Иногда стоит давать детям возможность самим разобраться в ситуации, экспериментировать, добиваться нужного результата, сталкиваться с обратной связью.В этом случае задача родителей — лишь мягко корректировать их действия, позволяя набить собственные шишки и выработать свои модели поведения. Нужно быть рядом, предлагать помощь, учить, но не решать вместо ребенка его проблемы. И подумайте вот о чём, если вы не знаете как научить ребенка давать отпор обидчикам, то возможно вы и сами не можете постоять за себя.