Как найти свое предназначение в жизни: способы

Маша работала менеджером в отделе продаж, пока в жизни не началась новая полоса. Точнее, две полоски. Она ушла с работы менеджера и стала работать мамой. Должность непростая: график нестабильный, начальник капризный. Зато платят хорошо — ежедневно, счастьем.

За три года она выучила по именам всех телепузиков, знает наизусть реплики пчёлки Майи, с закрытыми глазами определяет состав смеси детского питания. И всё бы хорошо, но с каждым днём Маша понимает, что внутри неё растёт пустота. Хочется реализовать свой потенциал не только в воспитании маленького человека, но и в обществе. Мысли о возвращении на прежнюю работу не греют, а где искать новую — непонятно. Она немного завидует тем, кто увлечён делом так, что не замечает часов, как влюблённый. Ей тоже хочется, чтобы жить было интересно. Поможем Маше найти своё предназначение?

Почему иногда так сложно найти призвание

Для начала следует понять, что мешает найти призвание. Рассмотрим несколько основных причин.

Родители. Это первые и самые влиятельные люди для ребёнка. Они закладывают фундамент убеждений, на котором после выстраивается жизнь взрослого человека. Если родители выращивали, условно, юриста, то найти своё призвание в жизни ребёнку будет сложнее. Ведь у него уже сформировано устойчивое убеждение, что он "должен быть юристом". Потому что Юрий в космос полетел. Когда Юрий Гагарин вернулся на Землю, почти все мальчики захотели стать космонавтами. Они не отслеживали свои реальные желания и способности, а поддались всеобщему восхищению профессией космонавта. У каждой эпохи есть свой кумир или модная профессия, но если гнаться за этими трендами, то можно всю жизнь заниматься тем, что популярно в обществе, а не тем, что действительно по душе. Деньги. Человек решает, что главное для него — высокий доход. При этом неважно, как он зарабатывает, даже если работа не нравится, всегда можно потерпеть. Деньги действительно важны, но, как правило, работа, которая их приносит, не является для человека призванием. Статус. В этом случае для человека важно получить должность, которую не стыдно указать в профиле соцсети, с гордостью проговаривать друзьям и с особым удовольствием однокурснице-кассирше в супермаркете. Но погоня за статусом может очень далеко увести от истинного призвания. Нехватка информации. У человека есть способности, но, во-первых, он не знает о их наличии, а во-вторых, не понимает, как и где эти способности реализовать. Если вам действительно важно найти своё призвание, то постарайтесь глубже изучить этот вопрос. Страх пробовать новое. Мозг устроен так, что ему легче работать по накатанной. С эволюционной точки зрения, пробовать что-то новое всегда было опасно. Наши предки знали, что если ходить одной и той же известной дорогой, то вероятность добраться живым до своей пещеры гораздо выше. Также в каждом из нас глубоко сидит страх выглядеть плохо, не сделать что-то, ошибиться — в итоге мы ничего не делаем, чтобы выбраться из своего уютного привычного болотца.

Машина мама работала в торговле и решила, что дочь должна продолжать её дело. Так героиня истории поняла, что ещё в раннем детстве выбор за неё сделали родители.

Как понять своё предназначение?

Теперь, когда причина отсутствия понимания своего призвания выявлена, пора начать поиск собственного пути.

Вернитесь в детство — дети ещё не понимают, что такое деньги и статус, а поэтому более искренние и внимательные к своим желаниям. Вспомните, что вам нравилось в детстве? Какие игры вы любили? Может, шили куклам платья, строили домики из конструктора, с любовью перевязывали Барсику лапку. Если не удаётся вспомнить, попросите рассказать родителей или друга детства. Медитируйте. Погружение во внутренний мир сродни попаданию в детство. Вы окажетесь в чистом, незапятнанным рекламой и чужими мнениями пространстве. Всё, что вам понадобится — 15 минут тишины, рот и нос для вдохов и выдохов. Сядьте в удобную позу и глубоко вдохните. На вдохе задайте вопрос: в чём моё призвание? Выдохните. Следите за ощущениями в теле. Старайтесь ничего не представлять, наблюдайте за собой. Повторяйте глубокие вдохи и выдохи. Что первое пришло на ум? Привлеките друга. Спросите у друзей и близких, чем вы полезны. Что они больше всего в вас ценят? Может быть, прекрасно пародируете, смешно шутите и пора на сцену? Или лучше всех организовываете сборы на майский шашлык? Помните, что спрашивать нужно не совет по выбору профессии, а узнавать, что вам лучше всего удаётся и за что вас ценят. Пройдите тесты на профориентацию. Этот тест проходят в школе, но также его можно найти в интернете. Отвечайте честно, и тест поможет вам более чётко осознать направление деятельности, которой стоит уделить внимание. Пробуйте разные виды деятельности. Если резкая смена сферы кажется стрессом, пробуйте понемногу. Например, запишитесь на курсы. Не бойтесь потерять время. Как только вы найдёте себя, жизнь станет более радостной. Вспомните, что вы готовы делать бесплатно. Чем вы готовы заниматься даже без денег, просто ради удовольствия? Вспомните и подумайте, может быть это ваше истинное предназначение. А ещё говорят, что лучшая работа — это хобби, которое приносит деньги. Стремитесь к этому. Читайте книги, смотрите фильмы. Выбирайте автобиографии, где автор описывает свой путь и поиски. На примере чужого жизненного опыта легче разобраться, как найти своё призвание в профессии. Вспомните, какими людьми восхищаетесь, например, за кем следите в соцсетях. Если среди ваших кумиров много представителей одного направления, то задумайтесь, возможно, это именно то, что нужно и вам. Представьте, что вы свободны. Не тратитесь на одежду, коммуналку, не копите на турпутёвку. Есть всё и работа больше не нужна. Чем займётесь?

Используя эти советы, вы сможете более отчётливо понять, для чего вы пришли в этот мир.

Если вы найдёте своё предназначение, то жизнь будет полной, и в этой полноте возможно всё и без усилий.

Каждый ли может узнать своё предназначение?

Наша героиня Маша применила несколько из предложенных способов поиска предназначения и поняла, что профессия менеджера по продажам не полностью соответствовала её желаниям, способностям и стремлениям. После рождения ребёнка она стала более чувственной, ей захотелось делать людей счастливыми.

Маша нашла вакансию "Happiness manager". Буквально менеджер по счастью. Сейчас она работает в международной компании, где занимается улучшением условий работы сотрудников. Организовывает отдых за границей, праздники, выслушивает пожелания коллег и согласовывает их с руководством. Теперь Маша действительно счастлива, ведь она нашла своё предназначение.

Все мы немножко Маша: сомневаемся, опасаемся, не знаем, что делать.

Но если лучше разобраться в себе и начать действовать — каждый сможет найти своё призвание в жизни. В любом возрасте, социальном статусе, в каждой стране.