Как надолго сохранить цвет окрашенных волос

Покраска волос дарит им новую жизнь, насыщенный цвет и блеск. Но, к сожалению, со временем краска тускнеет, вымывается, а волосы теряют свою красоту. Чтобы сохранить яркий цвет и сияние локонов надолго, профессиональные парикмахеры рекомендуют соблюдать несколько простых правил ухода. Об этом пишет ТСН.

Дайте краске время : Не мойте голову в день окрашивания. Это позволит пигменту лучше впитаться в волосы и держаться гораздо дольше. Также, рекомендуется подождать 48 часов после окрашивания, прежде чем мыть голову. Используйте правильные средства : Откажитесь от использования глубокоочистительных шампуней и масок в течение первой недели после окрашивания. Эти средства смывают краску с волос. Выбирайте шампуни и кондиционеры, специально разработанные для окрашенных волос. Их формулы бережно очищают локоны, не вымывая пигмент, а также питают и увлажняют их. Желательно, чтобы шампунь, кондиционер и другие средства ухода за волосами были той же марки, что и краска. Их ингредиенты подобраны друг к другу, чтобы максимально сохранить цветостойкость.

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Термозащита – ваш друг : Если вы часто используете фен, утюг или плойку для укладки, обязательно наносите на волосы термозащитный спрей. Это поможет защитить локоны от вредных воздействий высоких температур и сохранить яркость цвета. Дополнительный уход : Добавьте в свой уход за волосами маски и бальзамы, специально разработанные для окрашенных волос. Эти средства питают локоны, делают их более эластичными и сияющими, а также помогают дольше сохранить цветостойкость. Минимум солнца : Ультрафиолетовые лучи отрицательно влияют на крашеные волосы, разрушая пигмент. Поэтому, старайтесь защищать локоны от солнца, используя панамку, кепку или специальные спреи со SPF-защитой. Правильное питание : Для здоровья и красоты волос важны не только наружные, но и внутренние уходы. Включите в свой рацион продукты, богатые витаминами и микроэлементами, полезные для волос. Это поможет им оставаться сильными, сияющими и устойчивыми к вымыванию цвета.

Следуя этим простым правилам, вы сможете сохранить красоту окрашенных волос надолго, наслаждаясь насыщенным цветом, сиянием и жизненной силой локонов.

Напомним, мы уже писали, как часто можно красить волосы, чтобы не навредить.

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