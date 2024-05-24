Как легко заточить терку: лайфхаки для каждой хозяйки
UAportal подготовил советы, которые помогут сохранить остроту терки без особых усилий. Не обязательно выбрасывать ее или покупать новую.
Замачивание в уксусе
Можно попробовать замочить ее в белом уксусе на пару минут. Кислота, содержащаяся в этом продукте, помогает расщепить любые остатки на терке, таким образом восстанавливая ее остроту.
После процесса замачивания терку следует тщательно промыть водой и высушить чистым полотенцем. Этот способ является простым и экономически выгодным.
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Использование фольги
Свернув кусок алюминиевой фольги в небольшую прочную подушечку и крепко пропустив ее через терку так же, как в случае с сыром или овощами, можно восстановить эффективность работы терки. Абразивная природа алюминиевой фольги является эффективным средством для заточки всего за пару минут с минимальными усилиями.
Регулярная чистка
Сохранить остроту и эффективность терки можно с помощью регулярной чистки после каждого использования. Своевременное удаление остатков пищи может предотвратить затупление терки со временем.
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