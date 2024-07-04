Как избавиться от привычки постоянно о чем-то переживать

Невротика можно охарактеризовать несколькими словами — это человек, который испытывает внутренний дискомфорт при внешнем благополучии. Он не болен классическим неврозом, но нормальным его состояние назвать никак нельзя.

Давайте разберемся, кто такие невротики, как ими становятся и как избавиться от привычки постоянно о чем-то переживать.

Невротизм — черта личности

Наверняка у вас есть несколько знакомых, которых можно назвать тревожными людьми. Они вечно чего-то боятся, стараются всем угодить, чрезмерно переживают даже о мелочах. Это и есть невротики — люди, которые редко находятся в состоянии душевного равновесия.

Но стоит помнить, что невротизм — это черта личности, а не медицинский диагноз.

Поэтому невротики, как ни странно, совершенно здоровые люди. Просто со своими особенностями.

Невротизм имеет широкий диапазон проявлений — от минутного внутреннего мандража до постоянного чувства тревоги, угнетенности.

Рассмотрим основные признаки невротика, который уже в шаге от развития невроза:

Зависимость от чужого мнения.

Все новое воспринимается в штыки.

Сложности с выстраиванием доверительных отношений.

Социальная изоляция.

Беспочвенная ревность.

Эгоцентричность, склонность к самокопанию.

Боязнь опоздать, ошибиться, что-то забыть.

Подозрительность.

Неуверенность в себе.

Есть и физиологические проявления:

Скачки давления.

Сниженное либидо.

Боли в височной части головы.

Головокружения.

Три компонента невротизма

Эмоциональность — невротики слишком эмоциональны (как женщины, так и мужчины). Они болезненно реагируют на замечания, а мелкие инциденты выводят их из себя на целый день. Возбудимость — привести невротика в состояние полной боевой готовности можно даже косым взглядом. Он всегда настороже, ощетинился и готов отразить удар. Кстати, внешне это может и не проявляться, потому что невротики умеют маскировать свои переживания. Чувство незащищенности — человек с невротическими чертами, как правило, не получает поддержки от близких. Даже наоборот, они скептически реагируют на его тревожность, могут высмеивать, отмахиваться. Это больно ранит человека и заставляет испытывать вину за свои эмоции.

Анализировать симптомы невротика лучше в кабинете психотерапевта. Для этого используются специальные опросники, шкалы, интервью. Цель обследования — определить степень невротизма и предупредить развитие невроза, депрессии.

Как распознать невротика

Если невротизм, как черта личности, присущ вашему близкому человеку, распознать его не составит труда. Наверняка вы уже давно замечали его тревожность, переживания по любому поводу, излишнюю ранимость и т. д.

А вот среди тех, с кем вас не связывают близкие отношения, увидеть невротика не так просто — способность сохранять невозмутимый вид и даже излучать уверенность в себе развита хорошо.

Чтобы немного потренироваться, рассмотрим 5 образов людей-невротиков:

Мать, которая не отпускает подростка гулять с друзьями. Она боится, что с сыном случится что-то плохое. Налицо невротические переживания, навязывание ребенку собственных страхов, отсутствие доверия. Ученик, который не хочет ходить в школу. Он боится получить плохую оценку, не может найти друзей среди одноклассников, не ладит с учителями. Первый признак ребенка-невротика — гиперболизация школьных проблем. Когда каждая плохая отметка заставляет испытывать стыд, вину. Талантливый художник, который не доволен результатами своей работы. Поэтому не показывает картины публике. Он переживает, что так и не смог выразить свою мысль на холсте. Постоянно исправляет, добавляет новые штрихи, и этот процесс бесконечен. Мужчина-невротик, который окружает себя статусными вещами. Покупает непомерно дорогие машины, квартиры и гаджеты. Даже если не сильно в них нуждается. Невротическая натура нуждается в постоянном подкреплении самооценки и статуса. Девушка, которая постоянно худеет. Ей кажется, что любой лишний килограмм способен отпугнуть потенциальных женихов. Комплиментам не верит, любит искать в себе недостатки.

Как становятся невротиками

З. Фрейд считал главной причиной невротизма подавление естественных влечений (секса и агрессии). Под влиянием воспитания и социальным давлением человек просто не может реализовать истинные желания. Сделать то, что принесет удовольствие.

По мнению А. Адлера, невротизм возникает из-за подавленного желания доминировать. Если человек от природы амбициозен, но не может проявить свои лидерские качества, у него постепенно растет чувство внутреннего дисбаланса. Это выливается в эмоциональное напряжение, беспокойство и неуверенность в себе.

Ф. Перлз считал главной причиной невротизма ограничение личности общественными условностями. Боязнь осуждения от окружающих и нарушения неких социальных норм приводит к тому, что человек даже и не пытается удовлетворить свои желания.

Невротизм, как черта личности, формируется в детстве или в подростковом возрасте.

Поэтому тем, у кого есть дети, стоит задуматься, не подавляют ли они своим воспитанием естественные желания и стремления ребенка.

Как перестать быть невротиком

Если вам надоело переживать по надуманным поводам, заниматься самобичеванием и подозревать окружающих во всех грехах, начинайте брать под контроль свой невротизм.

Для этого сначала осознайте, что вы невротик. Не психопат, а просто человек, у которого в какой-то момент жизни развилась нежелательная черта характера.

Постарайтесь фиксировать причины своего беспокойства. Записывайте их, анализируйте. Вы должны понимать механизм возникновения тревоги, а для этого нужно отследить путь движения мыслей во время невротических переживаний.

Учитесь переключать внимание. Если вы нашли источник своих тревог, то можете действовать превентивно. Буквально изымайте себя из стрессовой обстановки — уйдите на пробежку, примите ванну, поспите. Сформируйте в сознании некий тумблер для управления тревожностью. Положение "ВЫКЛ" значит, что в эту минуту у вас полное душевное равновесие. Визуализируйте это!

Будет полезен информационный детокс. Некий период (7-20 дней) без любой входящей информации, которая может заставить вас переживать. Как можно меньше общайтесь с людьми, возьмите отпуск на работе, попросите домашних реже вас беспокоить. Проведите это время с пользой для себя. Ваша задача — привыкнуть к ощущению безмятежности, спокойствию и гармонии.

Кстати, на этом этапе полезно общение с природой и животными — то что нужно для восполнения эмоциональных ресурсов.

Иногда невротизм мешает нормально жить, а справиться в одиночку не получается. Тогда стоит прибегнуть к помощи психотерапевта. Он поможет разобраться в причинах тревоги, восстановить самооценку и сформировать чувство защищенности.