Как бороться с плохими привычками детей
Цицерон писал, что "привычка — это вторая натура". Но вряд ли родителям приятно осознавать, что плохие привычки могут стать частью личности их детей. С этим нужно что-то делать.
Для начала — понять, как формируются полезные и вредные привычки и какое они имеют значение для детей. Постараемся разобраться в этом.
Причины плохих привычек
Появление нежелательных привычек у детей сопряжено с недостатком внимания со стороны взрослых. Если мама с папой активно участвуют в жизни ребенка, помогают ему, приобщают к семейным занятиям, то времени на всякие непотребства у него не останется.
Деструктивное поведение — это попытка заявить о себе. Привлечь внимание хоть так, если не получается добыть его другими способами.
Также причиной вредных привычек могут стать психические и физические проблемы, скука, нервные потрясения, недостаток воспитания, плохой пример.
Негативное влияние компании сверстников — тоже частая причина появления плохих привычек. Особенно если у ребенка низкая самооценка на фоне высокой потребности в общении, поиске авторитетов.
Привычка или нежелательное поведение?
Родителям стоит определить, что есть привычка, а что — плохое поведение или нежелательные поступки. Если вы единожды (или 2-3 раза) заметили за ребенком определенные действия, еще не факт, что они перерастут в привычку. О ней можно говорить, если эпизоды повторяются регулярно, учащаются.
Например, если ребенок несколько раз погрыз ногти, рано говорить о вредной привычке. Возможно, вашего замечания с объяснением, почему это негигиенично, будет достаточно, чтобы он прекратил это делать. Но если после такого разговора обгрызание ногтевой пластины продолжается и носит систематический характер, привычка сформировалась.
Также отметьте, в каких ситуациях она обостряется, а когда отступает — ребенок забывает о ней. Это поможет вам выявить провоцирующий фактор и устранить его.
Виды вредных привычек детей
Самые частые плохие привычки у детей и подростков:
- Грызут ногти, ручки, кусают или сосут палец, жуют части одежды или другие предметы. Все эти действия — признаки беспокойства. Проводя свой привычный ритуал, ребенок немного успокаивается, отвлекается. Распространенность привычки впечатляет: около 40% детей и подростков. С годами это показатель снижается. Во взрослом возрасте грызут ногти и карандаши не более 15% людей.
- Ябедничают. Эти вредные привычки встречаются у детей младшего школьного возраста. Они пока не разбираются, плохо или хорошо поступает другой человек. Но интуитивно чувствуют, что в его поступке есть что-то необычное или неправильное. И сообщают об этом взрослым.
- Любят фастфуд и вредную еду. Привитие правильных пищевых привычек детям — одна из главных задач родителей. Поэтому не стоит сокрушаться, отмечая, что ребенок отказывается есть кашу, а просит жареную картошку. Это результат ошибок воспитания.
- Грубиянство, драки, агрессия. Такие действия могут быть свидетельством как психических, так и поведенческих нарушений, а также задержки развития и пр. Однако не стоит отбрасывать и фактор привычки. Если абсолютно здоровой (нормотипичный) ребенок дерется, возможно, он просто не умеет по-другому решать конфликты.
- Курение, алкоголь, наркотики. Эти вредные привычки характерны для подростков. Несмотря на запрет свободной продажи алкогольных напитков и табака, а также на полный запрет даже легких наркотиков, ситуация с употреблением этих веществ в нашей стране катастрофическая. Информирование подростков о вреде таких привычек для здоровья приносит кратковременный и очень слабый эффект.
Борьба с вредными привычками у детей
Любое лечение начинается с постановки диагноза. В случае с плохими привычками — это определение их причины. Нужно понять, "откуда ноги растут", чтобы скорректировать свои действия, сделать их более эффективными.
После определения причины и провоцирующих факторов нужно предпринять следующие действия:
- ознакомить ребенка с вредом, который приносит его плохая привычка. Поищите тематические видео, поговорите с врачом или психологом, учителем или другим компетентным человеком, который в курсе вопроса. Информация о вреде должна быть подана ненавязчиво, без давления;
- сформировать осознанный подход к своему здоровью, если речь идет об алкоголе, курении и пр. Рассказать и продемонстрировать, что наслаждаться жизнью и иметь друзей можно и без всего этого;
- найти авторитетов для ребенка не из числа близкого окружения — это может быть тренер в спортивной секции, старший друг. Нужно, чтобы он вызывал доверие и был достаточно убедителен в разговоре на тему детских вредных привычек;
- обеспечить ребенку положительные эмоции, чтобы переключить его внимание на что-то хорошее, продуктивное. К примеру, записаться на какое-то интересное обучение, съездить в детский лагерь, заняться благотворительностью или податься в волонтеры;
- не ругать, не унижать, не запугивать. Не лишать поддержки и понимания со своей стороны. Всегда нужно помнить, что худшая позиция в борьбе с вредными привычками — противопоставлять себя ребенку. Вы должны быть вместе, на одном берегу реки, а привычка — на другом;
- демонстрировать понимание и принятие — забыть о фразах "если ты не перестанешь это делать, то...". Никаких манипуляций и пустых угроз;
- поработать над самоконтролем. Убрать негативные модели поведения, которые ребенок мог перенять от своего окружения (в том числе и от родителей);
- разобрать "на кирпичики" ситуацию, которая вызывает нервное напряжение у ребенка/подростка. Она в любом случае есть, потому что вредные привычки часто означают уход от чего-то неприятного, травмирующего;
- пройти курс арт-терапии или песочной терапии. Эти методики подходят даже маленьким детям, но интересны всем возрастным категориям. Помогают взглянуть на проблему под другим углом, выразить свои тревоги;
- на начальных этапах формирования вредной привычки имеет смысл наказать ребенка. Но щадящим образом: добавить домашних обязанностей, ограничить гаджеты/сладости. Мера эффективна только тогда, когда плохая привычка не является следствием стресса.
Особенности формирования полезных привычек
Один из самых действенных методов профилактики вредных привычек у подростков и детей младшего возраста — замещение нежелательных действий желательными. Фактически это приучение к здоровым/полезным занятиям. Как говорится, "избери лучшее, а привычка сделает его приятным и легким" (Пифагор).
Психологи считают, что жизненное пространство человека всегда будет чем-то заполнено. И если не хорошими привычками, то плохими.
К примеру, если подросток не будет заниматься спортом, то наверняка найдет себе другой способ времяпровождения. И это вполне может оказаться дурная компания, с алкоголем, сигаретами.
Особенность вредных привычек в том, что они возникают сами по себе — без усилий со стороны ребенка или его родителей. А вот полезные привычки вырабатываются с трудом. Этому нужно уделять время, деньги, тратить эмоциональные и физические силы. Но если заручиться упорством и терпением, можно добиться успеха. Тем более что детям гораздо проще менять свой жизненный уклад, чем взрослым. Они легко адаптируются к переменам.
И еще. Наверняка вы хотели бы иметь пару полезных привычек, вроде бега по утрам или закаливания холодной водой. Но одно дело начать приобщаться к ЗОЖу во взрослом возрасте, а другое — делать то, что вы делали долгие годы в родительской семье. И представьте, как будет легко вашим детям поддерживать свои полезные привычки, если вы привьёте их им прямо сейчас.
Тактика замещения: 7 советов
Итак, что вы можете сделать для профилактики вредных привычек у детей:
- Подать личный пример. Показать, что полезные привычки — это круто, весело, здорово и здорОво.
- Не связывать желаемые действия с предстоящим дискомфортом. Например, не говорить ребенку, что отказаться от сигарет будет невероятно трудно. Но и врать про легкое избавление от табачной зависимости не стоит.
- Создать положительные ассоциации с новой хорошей привычкой. К примеру, если вы решили приобщить сына к плаванию, покажите фото пловцов: какая у них красивая и мужественная фигура.
- Объяснить, что привитие полезных привычек для детей — не родительская блажь, а обоснованное желание улучшить его жизнь, здоровье, интеллектуальные способности (зависит от вида деятельности). Объяснение должно быть на понятном языке, с учетом возраста ребенка и его восприятия.
- Внедрять изменения постепенно. При этом ограничиться одной хорошей привычкой. Когда она сформируется, перейти к другой. Разработать план действий и не отступать от него. Ваша последовательность — залог успеха.
- Не прекращать прилагать усилия по внедрению хороших привычек для детей, если натолкнулись на пассивность, протест. Лучше отложить эту задачу на неделю-месяц, найти другой подход или мотивацию. Но не отказываться от запланированного.
- Хвалить ребенка за приложенные усилия, не наказывать за слабый или нулевой результат. Возможно, нужно снизить требования. Например, не заставлять есть только полезные продукты. А вводить их в рацион постепенно, вытесняя таким образом пищевые вредности.
Если вы испытываете трудности с выбором и формированием полезных привычек для подростков или детей младшего возраста, обратитесь к психологу. Специалист изучит особенности психики и восприятия ребенка, поможет очертить круг его интересов, уровень мотивации. Это поможет вам действовать прицельно и быстрее добиться результата. Удачи!