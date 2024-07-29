Кабаносы легко приготовить дома: рецепт лучшей закуски
Это самая лучшая закуска, которую легко можно приготовить дома.
Ингредиенты:
• Куриное филе – 600 г;
• Соль;
• Перец черный;
• Сухой чеснок – 0,5 ч.л;
• Паприка сладкая – 0,5 ч.л;
• Чили сухой – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать и пропустить через мясорубку.
2. Добавить в фарш соль и специи. Перемешать.
3.Поместить фарш в пакет-слайдер.
4. Сформировать колбаски на пергаменте с помощью пакета и сушить при температуре 60-70°С в течение 3-4 часов.
Обязательно приготовьте, ведь с этими колбасками вы поразите гостей и родных.