Кабаносы легко приготовить дома: рецепт лучшей закуски

Это самая лучшая закуска, которую легко можно приготовить дома.

Ингредиенты:

• Куриное филе – 600 г;

• Соль;

• Перец черный;

• Сухой чеснок – 0,5 ч.л;

• Паприка сладкая – 0,5 ч.л;

• Чили сухой – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать и пропустить через мясорубку.

2. Добавить в фарш соль и специи. Перемешать.

3.Поместить фарш в пакет-слайдер.

4. Сформировать колбаски на пергаменте с помощью пакета и сушить при температуре 60-70°С в течение 3-4 часов.

Обязательно приготовьте, ведь с этими колбасками вы поразите гостей и родных.