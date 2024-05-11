К зависти и болезням: что значит, если упал кактус

Еще недавно кактусы за пределами Нового Света были редкостью, доступной только знатным и богатым. Сегодня эти удивительные растения стали привычными обитателями не только оранжереи, но и обычных квартир и домов по всему миру. Однако, кроме красоты и неприхотливости, кактусы окутаны и многочисленными предрассудками, связанными с их падением.

Об этом пишет ukr.media. Важно помнить, что все эти приметы не имеют научной основы и являются лишь предрассудками. Не стоит верить в плохие пророчества и портить себе настроение. Бережно ухаживайте за своими кактусами, и они подарят вам не только красоту, но и положительную энергетику.

Читайте также: Почему, согласно народным приметам, запрещено сушить зонтик в доме открытом

Что же предвещает падение кактуса из подоконника?

Падение кактуса на пол Это может быть знаком того, что кто-то сильно вам завидует и желает навредить.

Это может быть знаком того, что кто-то сильно вам завидует и желает навредить. Падение кактуса с рабочего стола: Ожидайте происки со стороны коллег или не получите должной оценки вашей работы.

Ожидайте происки со стороны коллег или не получите должной оценки вашей работы. Рассыпание почвы: Это может предвещать ссоры и разногласия с близкими людьми.

Это может предвещать ссоры и разногласия с близкими людьми. Разбиение кашпо: Возможен конфликт со второй половинкой.

Возможен конфликт со второй половинкой. Сломанный кактус: Это самая плохая примета, которая может предвещать серьезное заболевание кого-то из близких.

Это самая плохая примета, которая может предвещать серьезное заболевание кого-то из близких. Укол при пересадке: Будьте более осторожны со своими словами и поступками, ведь за ошибки придется жестко расплачиваться.

Будьте более осторожны со своими словами и поступками, ведь за ошибки придется жестко расплачиваться. Падение кактуса при пересадке: Это может быть знаком того, что вам пора подумать об изменении профессиональной деятельности.

Напомним, ранее мы писали о картинах, которые лучше не вешать в доме, потому что можно навлечь этим беду.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!