Избавиться от мха и лишайника на яблонях можно без химии: что используют опытные садоводы

Мох и лишайники на стволах деревьев – не только неприятный эстетический фактор, но и серьезная угроза здоровью сада. Эти нежелательные "гости" вредят коре, поглощают питательные вещества, ослабляют иммунитет деревьев, делая их более подверженными болезням и вредителям.

К появлению мха и лишайников может привести излишняя влажность. Чрезмерный полив, застой воды в почве, густая крона, затеняющая ствол – все это создает благоприятные условия для развития мха и лишайников, говорят садоводы с опытом.

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Со временем кора деревьев становится тоньше и трескается, что делает ее уязвимой к атакам этих паразитов. Регулярная санитарная обрезка, удаление старых веток, очищение стволов от мха и лишайников – простые, но действенные меры профилактики.

Как избавиться от мха и лишайников

Самый простой метод – это счистка мха и лишайников жесткой щеткой или скребком. Важно не повредить кору дерева. Модна использовать специальные фунгициды, такие как медный купорос, бордоская жидкость, железный купорос. Эти препараты эффективно уничтожают споры мха и лишайников, но важно соблюдать инструкции по использованию и меры безопасности.

Некоторые садоводы используют растворы соды, извести, мыла, а также настои трав (черемухи, чистотела) для борьбы с мхом и лишайниками. Эффективность этих методов может быть меньше, но они более экологичны.

Еще один способ без химии вывести лишайники и мох из деревьев – использовать золу. Смешайте 1 кг соли, 2 кг золы с двумя кусками хозяйского мыла и разведите это все в 10 л горячей воды. Хорошо перемешайте, доведите до кипения, охладите. Полученный раствор наносят на стволы и ветки деревьев.

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