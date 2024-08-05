Интервальное голодание: кому точно не пойдет на пользу

Не смотря на ряд преимуществ, о которых уже написано адекватно и нет, я хочу начать от обратного, чтобы сразу прояснить. Интервальный голод – это неплохо, это даже хорошо. Интервальный голод – это обычно ночной перерыв в питании от 12 до 22 часов, до 24 – вполне безопасно тем, что хочет поработать с привычками, добавить свежее здоровье, снизить объем жировой ткани и даже увеличить мышечную массу.

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Пауза від 12 годин чудово покращує метаболізм жирів та секрецію гормону росту, працює з мітохондріями та композицією тіла. Але. Є низка станів - сурових чи цілком лайтових, коли голод - точно не треба. Це:

- вагітність та грудне вигодовування. Дівчатка, це період зростання та формування нового організму, будь-які інтервенції = обмеження надходження харчування. Не зараз. Дітям – теж ні.

- ІМТ нижче за 20, очевидно. Низька вага – голод не ваш метод роботи зі здоров’ям

- РХП та всі його площини, всі порушення харчової поведінки. НІ.

- Серцеві проблеми – лише після консультації з фахівцем. Як мінімум можете нашкодити дисбалансом електролітів, спочатку уточнити - потім пробувати. Користь тут можливо, але обдумана.

- патології щитовидної. Стрибки інсуліну, стрибки кортизолу. Щитовидна – ніжний орган. Сніданок, обід, вечеря, пауза 12-13 годин – достатньо.

- порушення вуглеводного обміну, стрибки глюкози та проблеми з наднирниками. 12 годин – ваша пауза, решта – після лікаря.

- загострення ШКТ, особливо стосується жовчного. Спочатку долікувати та стабілізувати роботу, потім розпочати з 12-ї години паузи.

І нагадаю, що здорова пауза - від ранньої легкої вечері до раннього повноцінного сніданку. А не зрушувати своє вікно їжі на обід та щільну вечерю. Наприклад, закінчіть вечерю о 19-й і не снідайте до 7-8 ранку, це вже супер внесок у нормальну відповідь тіла. І так, дівчата голод переносять гірше за хлопців. Якщо це початок досвіду і у вас ще біг, крос фіт і поганий сон, перевантаження робоче, то додати голод - погана витівка. Сон - ваш фокус, вплив достатнього нормального сну на гормони сильно крутіше цих проб "не поїсти", почніть з 12 години, м’яко, акуратно.

А так я за харчові паузи. Стани коли "треба" теж є.