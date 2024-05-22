Им не хватает уверенности! Названы знаки зодиака, которые постоянно сомневаются в себе

Некоторые люди страдают от неуверенности в себе – им трудно принимать решения, выражать свое мнение и проявлять инициативу. По словам астрологов, постоянно сомневаются в себе Раки, Девы, Рыбы и Весы.

Рак

Чувствительные Раки слишком беспокоятся о том, что о них думают другие. Их склонность к самоанализу заставляет их сомневаться в своих решениях и способностях. Уроженцы знака очень болезненно реагируют на критику, замыкаются в себе и долго анализируют ситуацию. Любые негативные события в жизни еще больше усиливают их неуверенность.

Дева

Девы – настоящие перфекционисты, которые требовательны не только к себе, но и окружающим. Это заставляет из постоянно чувствовать себя неуверенно, независимо от фактически достигнутых результатов. Уроженцы знака все время стремятся к совершенству, поэтому часто боятся рисковать, упуская выгодные возможности. Они часто чрезмерно анализируют каждый свой шаг.

Рыбы

Рыбы чрезвычайно чувствительны и больше заботятся о других, чем о себе. Уроженцы знака стремятся быть хорошими для окружающих, но игнорируют свои чувства. Кроме того, они ищут одобрения со стороны других, что может еще больше подорвать их самооценку. Рыбы часто витают в мечтах, что создает огромный разрыв между фантазией и реальностью.

Весы

Весы известны своей потребностью в гармонии и равновесии, но именно это лишает их уверенности в себе. Уроженцы знака стараются угодить другим и слишком сильно полагаются на мнение окружающих. Это заставляет их усомниться в собственных решениях и способностях. Также склонность Весов избегать конфликтов может помешать им выражать свое мнение.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.