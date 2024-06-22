Идеальный салат для завтрака, обеда и ужина
Обожаю салаты с тунцем, традиционное название основного "нисуаза" с картофелем и яйцом.
Тунец – богат белок, маложирный но включает полезные омега -3.
Консервированный покупаю в воде (не в масле) и крупными кусками (не измельченный). Удобно использовать, когда есть около 5 мин на приготовление пищи.
Удобно для завтрака (мой вариант с соленой овсянкой)
Обед – салат с белком (на фото)
Ужин – в виде стейка.
Рекомендуется не злоупотреблять и есть не чаще 1-2 раз в неделю, чтобы получать положительные эффекты и не накапливать отрицательные (ртуть). Не рекомендуется беременным.