Идеальные домашние чипсы: вкусно и полезно

ДОМАШНИЕ ЧИПСЫ

Идеально для просмотра фильмов всей семьей или перекуса

А времени и усилий понадобится минимум.

Ингредиенты:

• Картофель;

• Соль;

• Масло для фритюра.

Приготовление:

1. Картофель очистить и порезать на тонкие слайсы.

2. Замочить в холодной воде на время.

3. Скрутить по два слайса и закрепить шпажкой, как на видео.

4. Жарить до хрустящей корочки.

5. Готовые чипсы посыпать солью.

Готово.

Если ваши дети любят чипсы – храните! Это полезная и вкусная альтернатива магазинным.