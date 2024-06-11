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Идеальные для жаркой погоды: трендовые льняные платья 2024 года

Цихоцкая Мария

Идеальные для жаркой погоды: трендовые льняные платья 2024 года
Лен не парит, не линяет и отлично подходит для создания комфортных и стильных образов.

Лен – это не просто тренд, а настоящее спасение от жаркого лета. Этот натуральный, экологичный и износостойкий материал не парит, не линяет и отлично подходит для создания комфортных и стильных образов. Неудивительно, что дизайнеры и в этом сезоне влюблены в льняное платье, предлагая нам множество интересных моделей. Об этом пишет Vogue.

Какие льняные платья в моде в 2024 году?

  • Натуральные цвета: песочный, землистый, травяной, чудесные оттенки.
  • Классические силуэты: А-образные, прямые, макси, меди.
  • Актуальные детали: асимметрия, спущенные плечи, воланы, разрезы, вышивка.

Некоторые из трендовых моделей:

  • Утилитарное платье-рубашка с большими карманами (Philosophy di Lorenzo Serafini).
  • Длинное ассиметричное платье без бретелек (Staud).
  • Элегантное макси платье с топом-галтером (Ludovic de Saint Sernin).
  • Сарафан на тонких бретелях с необычным выкатом (No.21).
  • Платье из льна в бельевом стиле, дополненное кружевом (Khaite).
  • Голубое миниплатье с рукавами-буфами (Zimmermann).

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Украинские бренды также не обошли вниманием эту тенденцию:

  • Kohai: черно-белые классические платья.
  • Sage Limited: модель меди оливкового оттенка.
  • Vita Kin: вышитое красочными флористическими мотивами платье.

Льняное платье станет отличным выбором для жарких летних дней. Она подарит вам комфорт, подчеркнет вашу женственность и станет основой создания множества стильных образов. Не бойтесь экспериментировать с фасонами, цветами и аксессуарами, ведь льняное платье – это универсальная одежда, которая подойдет для любого события.

Напомним, мы уже писали о самом горячем тренде этим летом - "голых" штанах.

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