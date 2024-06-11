Идеальные для жаркой погоды: трендовые льняные платья 2024 года

Лен – это не просто тренд, а настоящее спасение от жаркого лета. Этот натуральный, экологичный и износостойкий материал не парит, не линяет и отлично подходит для создания комфортных и стильных образов. Неудивительно, что дизайнеры и в этом сезоне влюблены в льняное платье, предлагая нам множество интересных моделей. Об этом пишет Vogue.

Какие льняные платья в моде в 2024 году?

Натуральные цвета: песочный, землистый, травяной, чудесные оттенки.

песочный, землистый, травяной, чудесные оттенки. Классические силуэты: А-образные, прямые, макси, меди.

А-образные, прямые, макси, меди. Актуальные детали: асимметрия, спущенные плечи, воланы, разрезы, вышивка.

Некоторые из трендовых моделей:

Утилитарное платье-рубашка с большими карманами (Philosophy di Lorenzo Serafini).

с большими карманами (Philosophy di Lorenzo Serafini). Длинное ассиметричное платье без бретелек (Staud).

без бретелек (Staud). Элегантное макси платье с топом-галтером (Ludovic de Saint Sernin).

с топом-галтером (Ludovic de Saint Sernin). Сарафан на тонких бретелях с необычным выкатом (No.21).

с необычным выкатом (No.21). Платье из льна в бельевом стиле , дополненное кружевом (Khaite).

, дополненное кружевом (Khaite). Голубое миниплатье с рукавами-буфами (Zimmermann).

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Украинские бренды также не обошли вниманием эту тенденцию:

Kohai: черно-белые классические платья.

черно-белые классические платья. Sage Limited: модель меди оливкового оттенка.

модель меди оливкового оттенка. Vita Kin: вышитое красочными флористическими мотивами платье.

Льняное платье станет отличным выбором для жарких летних дней. Она подарит вам комфорт, подчеркнет вашу женственность и станет основой создания множества стильных образов. Не бойтесь экспериментировать с фасонами, цветами и аксессуарами, ведь льняное платье – это универсальная одежда, которая подойдет для любого события.

Напомним, мы уже писали о самом горячем тренде этим летом - "голых" штанах.

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